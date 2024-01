Un magicien de la comédie présentera un spectacle-bénéfice à Salamanque le week-end prochain | Les arts et le divertissement

SALAMANQUE — Évadez-vous du stress de la vie quotidienne avec de la magie et du rire lorsque le comédien magicien Michael Kent montera sur scène à 19 h 30 samedi au Ray Evans Seneca Theatre.

Grâce à son émission « Trading Drugs for Laughter », Kent offrira du divertissement familial agréable et propre pour tous les âges. Sa performance offrira au public l’opportunité d’entrer dans un monde d’émerveillement, de rire et de magie des temps modernes. Comme le dit le proverbe : « Le rire est le meilleur remède », et Kent apporte les médicaments avec sa performance hilarante.

Organisé par la Chambre de Commerce Seneca Salamanca, ce spectacle est une collecte de fonds au profit des Mères Seneca & Salamanca Against Drugs (SSMAD). Une partie des bénéfices sera reversée au groupe pour financer un mur de la mémoire afin d’honorer la mémoire vivante des personnes décédées à cause de la dépendance.

SSMAD est un groupe de base qui milite contre la vente et la consommation illégales de drogues dans la communauté de Salamanque. Leur objectif est de chasser les dealers et d’aider à fournir au public des ressources en matière de toxicomanie et de guérison. Ils espèrent sensibiliser aux dangers auxquels la communauté est confrontée en raison de l’épidémie croissante de drogue.

Le PDG de la Chambre, John Sheehan, a déclaré qu’ils étaient honorés de collaborer avec le SSMAD et leur objectif d’éliminer les drogues et l’alcool dans la région de Salamanque.

“Nous avons choisi Michael parce que son numéro est familial et qu’il fait un travail incroyable avec la comédie et la magie, tout en même temps”, a-t-il déclaré. “Il est absolument génial et formidable avec la participation du public.”

“Parfois, organiser une soirée amusante pour sensibiliser à une situation très peu amusante est une bonne juxtaposition”, a déclaré Gary Quattrone, coordinateur du marketing de la chambre. « Quelqu’un qui y va ce soir-là aura peut-être besoin de bien rire et de s’amuser. Cela ne doit pas toujours être une chose triste.

Avec son mélange unique d’humour sarcastique et de magie époustouflante, Kent s’est produit devant des publics du monde entier, y compris devant des troupes américaines servant outre-mer dans 13 pays différents.

En 2014, Kent a été nommé « Animateur de l’année » par Campus Activities Magazine et « Magicien de l’année » par l’Association pour la promotion des activités sur le campus. Cleveland.com l’a classé parmi les 30 meilleurs comédiens « célèbres et drôles » de l’Ohio, aux côtés de Drew Carey, Dave Chappelle et Bob Hope. Il a participé à la première saison de l’émission télévisée à succès « Penn & Teller : Fool Us ! »

KENT EST originaire d’Urbana, Ohio, une petite ville située à environ une heure de Columbus où il réside actuellement. Il a passé sa jeunesse à apprendre la magie pour se faire des amis et rencontrer des filles.

“Quand j’étais jeune, tout le monde voulait être David Copperfield sur scène”, a-t-il déclaré. “Quand j’ai réalisé que c’était beaucoup plus amusant de monter sur scène et d’être moi-même, ça a mieux fonctionné.”

Diplômé de l’Ohio State University où il a étudié la communication, la linguistique et le théâtre, Kent a ensuite étudié l’improvisation et l’écriture comique à la célèbre Second City de Chicago.

«J’ai commencé à faire de la magie à table dans des restaurants de la ville pendant que les gens attendaient leur nourriture. C’était une excellente façon d’apprendre le métier et de parler aux gens », a-t-il déclaré. “La magie est un art très social, et ces années ont été formatrices pour apprendre comment les gens reçoivent la magie.”

Selon Kent, c’était il y a plus de 20 ans. Lorsqu’il revient sur ces années, il reconnaît qu’elles ont véritablement construit son numéro, même si elles étaient très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui.

« Ce sera ma 21e année de prestation sur des campus universitaires. Les collèges étaient mon terrain d’essai. C’est là que j’ai vraiment fait mes armes », a-t-il déclaré. “Je fais encore une tonne d’émissions universitaires mais, à un moment donné, je faisais environ 80 à 100 émissions universitaires par an.”

Kent a déclaré qu’il avait commencé sa carrière dans le divertissement en 2001, mais qu’il n’avait pris ce sujet au sérieux qu’en 2003. C’est en 2008 qu’il a décidé que la magie serait son travail à temps plein, et il a commencé à faire des tournées actives et à passer la majeure partie de l’année à se produire.

Avant sa carrière dans la magie, Kent a été coordinateur marketing pendant près de 20 ans. Il fait encore du marketing industriel à temps partiel, quand il en a le temps.

Kent a déclaré qu’il espérait que la série apporterait aux gens un certain soulagement du stress de leur vie quotidienne. Lorsque le public entrera pour le spectacle, il espère qu’il sera prêt à entrer dans un monde de rire.

Une rencontre VIP exclusive, mettant en vedette Kent et sa magie emblématique, aura lieu avant la représentation à 18 h. Le spectacle de magie et d’humour suivra à 19 h 30. Les billets peuvent être achetés sur place. site web, salamancachamber.org.

Pour en savoir plus sur Kent, visitez en ligne à michaelkentlive.com.