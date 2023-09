Un magasin de vidéos indépendant va recréer le service DVD-by-Mail de Netflix

Netflix peut être fait en envoyant des DVD aux gens par la postemais cela ne signifie pas que le reste d’entre nous doit se contenter de diffuser tous nos films en streaming.. Cette semaine, l’un des plus grands magasins indépendants de location de DVD au monde dans le pays a annoncé qu’il arriverait sur Netflix avec son propre service de location de DVD par courrier, et bien que cela puisse coûter plus cher que ce service aujourd’hui disparu, il compense avec la grande variété de films proposés.

Scarecrow Video, situé à Seattle, Washington, est l’un des plus grands magasins de location de vidéos indépendants et encore existants aux États-Unis. Comme l’ont rapporté les gens de Polygonele détaillant indépendant a lancé son propre service Rent by Mail. Les nouveaux clients doivent créer un compte, bien que l’adhésion puisse prendre des jours puisque chacun est examiné par un véritable humain.

Scarecrow a un long héritage qui remonte à les années 1980, et depuis lors, il a a constitué une bibliothèque de plus de 146 000 titres, selon le site du magasin. À titre de comparaison, les utilisateurs de streaming de Netflix aux États-Unis ont accès à une bibliothèque d’environ 6 000 films et émissions de télévision, selon les données compilées par le VPN. Surfrequin. Plus de la moitié d’entre eux sont des originaux Netflix.

Les nouveaux utilisateurs de Scarecrow RBM peuvent parcourir la vaste collection de films de la société pour trouver tous les films disponibles. Le problème ici est que les utilisateurs disposent d’une fenêtre de 14 jours pour regarder leur contenu, y compris le temps nécessaire à l’expédition. Même si c’est courrier prioritaire, qui promet une expédition entre un et trois jours, cela pourrait potentiellement rendre le service intenable pour toute personne n’habitant pas suffisamment près pour que les colis arrivent rapidement.

Les utilisateurs peuvent consulter jusqu’à six DVD ou Blu-ray par commande, et chaque film coûte un montant variable allant de 3 $ à 11 $, en fonction du nombre de disques contenus dans chaque coffret. Les frais d’expédition USPS sont un taux forfaitaire de 12 $ par commande, et chaque colis est accompagné d’un courrier de retour prépayé. La plupart des stocks du détaillant sont disponibles à la location par courrier, mais les listes n’incluent rien de ce qui est on VHS ou autre matériel rare et épuisé. Les frais de retard valent la moitié du prix total de la location payée.

Scarecrow est le dernier magasin de location de vidéos vivant à Seattle. Depuis 2015, il existe en tant qu’organisation à but non lucratif 501c3 et a été déclaré musée culturel par l’État de Washington en 2019.

Même s’il s’agit encore d’une entreprise relativement petite, les détaillants indépendants peuvent être en mesure de conserver des DVD de vente par correspondance malgré les sociétés de location à l’ancienne comme Boîte rouge se tourner davantage vers le streaming. Netflix est permettre à ses derniers utilisateurs de conserver leurs dernières locations de DVD avant que le service ne fasse faillite, mais toute personne nouvelle à la recherche de médias plus physiques dans sa vie devra peut-être se tourner vers des magasins familiaux comme Scarecrow s’elle le souhaite une fois. tiennent à nouveau leur contenu physique entre leurs mains physiques.