Un magasin de surplus militaire à Calgary, destination des acheteurs célèbres, ferme ses portes – Canada News

Photo : La Presse Canadienne Le propriétaire de Crown Surplus, John Cumming, ferme l’entreprise familiale après 71 ans d’exploitation et est photographié avec des véhicules militaires à vendre à Calgary, le mercredi 4 septembre 2024.

CALGARY — Cher, Anthony Hopkins, Heath Ledger, Alec Baldwin et Tom Hardy ne sont que quelques-unes des célébrités que John Cumming a rencontrées alors qu’il grandissait dans le magasin de surplus militaire de sa famille.

Après des décennies d’activité, Crown Surplus à Calgary ferme ses portes.

Cumming, 61 ans, a déclaré qu’il n’était pas sûr de la date exacte, mais que le musée serait fermé d’ici la fin de l’année.

Son grand-père Al a ouvert Crown Surplus en 1953. L’entreprise a ensuite été cédée au père de Cumming, Gord, décédé il y a quatre ans.

« Il s’agit d’un ensemble de 71 années d’objets que mon grand-père (et) mon père ont collectionnés au fil des ans », a déclaré Cumming.

« Il est temps de passer à autre chose. »

Le magasin de couleur vert olive et camouflage, avec une grande cabane Quonset attenante, ressemble plus à un musée militaire qu’à un magasin de détail.

C’est depuis longtemps un endroit populaire parmi les survivalistes, les preppers, les campeurs, les passionnés militaires et les décorateurs de plateaux de cinéma.

Quand il était enfant, Cumming se souvient avoir joué à la militaire avec ses amis, mais aussi avoir dû trier des chaussures dans le cadre de ses tâches ménagères. En grandissant, il a commencé à se rendre compte que certains clients étaient célèbres.

« Je suis vraiment nul quand il s’agit de noms et de visages. Une fois, un type est venu et je lui ai dit : « Hé mec ! Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas vus. » Il m’a regardé et m’a répondu : « Peu importe. »

« Je pensais que c’était un ancien client. Mon beau-frère m’a dit : « C’est Heath Ledger ». Il était là pour « Le Secret de Brokeback Mountain ».

« Oups. »

Il se souvient également d’avoir rencontré les acteurs britanniques Tom Hardy et Paul Anderson alors qu’ils étaient en ville pour le tournage de « The Revenant ». Ils étaient venus chercher un tas de pistolets à plomb.

« Je lui ai demandé : « Tom, qu’est-ce que tu fais avec tous ces fusils à plomb ? » Il m’a répondu : « Eh bien, on joue à ce jeu. Il s’appelle « Not in the Face ». »

Cher est même passée nous voir en 1999 lors de sa tournée « Believe ».

« Elle avait vu une petite publicité à l’hôtel où elle séjournait pour des maillots de l’armée allemande… et elle en avait un dans l’une de ses vidéos et a vu que nous en avions et est venue en acheter quelques-uns », a-t-il déclaré.

« Quand j’étais enfant et que je regardais (The Sonny and Cher Comedy Hour), Cher (apparaissait) très grande, longue et mince. Et elle n’était pas grande ; elle m’arrivait à peine aux épaules », a déclaré Cumming.

« Je me demande quelle était vraiment la taille de Sonny. »

Un objet exposé dans le magasin sera emporté avec Cumming à la fermeture : un drapeau de l’Union Jack. Acheté dans le magasin, il était accroché dans une scène d’hôpital dans le film de la Première Guerre mondiale de Paul Gross « Passchendaele ». Il a ensuite été encadré et renvoyé au magasin après le tournage.

On y trouve également des milliers d’articles vestimentaires, notamment des uniformes militaires canadiens, américains, britanniques et français, ainsi que des casques et des fusils non fonctionnels.

Des affiches en vente invitent les gens à « acheter des obligations de la victoire ». Un panneau d’affichage géant des forces armées, avec le slogan « Il n’y a pas de vie comme ça », occupe presque tout un mur.

Une Jeep Willys de 1944 avec un chat dormant dans une boîte sur le capot est à vendre, ainsi qu’une grande caisse en bois.

« Nous avons la Triumph TRW-500 (moto de 1957) toujours dans sa caisse d’origine », a déclaré Cumming. « Nous les vendions 700 $ dans la caisse, 1 000 $ assemblées. »

Cumming a déclaré qu’un client de longue date envisage de reprendre le nom de Crown Surplus et espère ouvrir un magasin à Drumheller.

Tout ce qui ne se vend pas à Calgary ira probablement là-bas, a-t-il déclaré.