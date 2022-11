MINOOKA – Megan Kurzweil adore les animaux. En envisageant des cheminements de carrière, elle savait qu’elle voulait travailler avec les animaux, mais elle avait aussi une passion pour la nutrition. En novembre 2015, elle a combiné son amour des deux et a ouvert Forepaws à Minooka.

« À l’époque, il n’y avait pas de magasins de fournitures nutritionnelles pour animaux de compagnie dans la région. J’ai toujours eu une passion pour la nutrition et une plus grande passion pour les animaux, alors j’ai en quelque sorte mélangé les deux », a déclaré Kurzweil.

Forepaws est un magasin de fournitures pour animaux de compagnie holistique local qui veille à ce que chaque animal reçoive non seulement des aliments riches en nutriments, mais aussi des shampooings, des jouets et des friandises sûrs pour maintenir sa santé globale. Le magasin est situé au 453 S. Ridge Road à Minooka.

Forepaws, 453 S. Ridge Road à Minooka, propose des marques d’aliments pour animaux de compagnie difficiles à trouver, telles que Solid Gold, Victor, Northwest Naturals et Dr. Marty’s. Tout autant de réflexion et de soin sont apportés aux articles essentiels, notamment les shampooings EarthBath, les jouets Mammoth et les jouets et outils de toilettage PetMate. L’entreprise propose également des friandises et des produits à mâcher hautement digestibles. (Maribeth Wilson)

«Je suis assez pointilleux sur les marques que je vends. Je les recherche fortement avant de les apporter dans mon magasin. Je suis tout naturel. J’essaie très fort de faire des marques fabriquées aux États-Unis, y compris des marques d’origine américaine – sans maïs, sans charge. Je ne fais rien d’artificiel – pas d’arômes artificiels, de colorants, quoi que ce soit du genre », a déclaré Kurzweil.

Forepaws propose des marques alimentaires telles que Solid Gold, Victor, Northwest Naturals et Dr. Marty’s. Tout autant de réflexion et de soin sont apportés aux articles essentiels, notamment les shampooings EarthBath, les jouets Mammoth et les jouets et outils de toilettage PetMate. L’entreprise propose également des friandises et des produits à mâcher hautement digestibles.

Kurzweil a déclaré qu’elle croyait en la commercialisation de grandes marques holistiques, car “les animaux doivent être nourris et traités comme s’ils étaient comme n’importe quelle autre partie de notre famille”.

En plus de stocker des aliments de qualité, des articles essentiels sont disponibles pour la plupart des animaux de compagnie, y compris les poissons, les reptiles et les chèvres. Forepaws fournit également une station d’auto-lavage pour les animaux. Les frais sont de 15 $ et comprennent les shampoings Earthbath, les serviettes, les brosses, les tabliers et les sèche-cheveux.

La propriétaire de Forepaws, Megan Kurzweil, a déclaré qu’elle croyait en la vente de grandes marques holistiques, car “les animaux doivent être nourris et traités comme s’ils faisaient partie de notre famille”. (Maribeth Wilson)

La boutique propose également des cliniques de vaccination à prix modiques les deuxième et quatrième mardis de chaque mois de 14h à 18h sur rendez-vous uniquement. Pour prendre rendez-vous, appelez ou envoyez un SMS au 331-212-0836.

Forepaws travaille en collaboration avec Grundy County Animal Control pour fournir des adoptions de chats et a aidé à adopter plus de 100 chats depuis qu’ils travaillent avec eux.

“Forepaws in Minooka travaille en partenariat avec nous depuis un peu plus d’un an maintenant et cela offre une merveilleuse opportunité de voir les chats dans un environnement plus familial et le public est en mesure d’interagir davantage avec eux”, a déclaré Grundy County Animal Control. a déclaré la réalisatrice Melissa Lewis. “Nous sommes très heureux d’avoir pu nouer ce partenariat.”

Forepaws est ouvert de 9 h à 19 h du lundi au dimanche. Pour plus d’informations, appelez le 779-456-7899 ou visitez www.forepawspets.com.