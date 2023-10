Un magasin de fleurs à Highland Heights ferme définitivement après 20 cambriolages

MEMPHIS, Tennessee — Une propriétaire de magasin de fleurs à Highland Heights affirme que des voleurs l’ont forcée à fermer définitivement son entreprise sur Summer Avenue.

Le Dr Telisa Franklin a déclaré que quelqu’un était entré par effraction dans Flowers & More tôt mercredi matin et avait emporté des ventilateurs de grand magasin, des ordinateurs, du matériel de cuisine et d’autres articles de son magasin.

Franklin a déclaré que le ou les cambrioleurs étaient entrés par une fenêtre arrière fermée après de précédentes effractions. Elle a déclaré qu’au cours des six derniers mois, son magasin de fleurs avait été pris pour cible par des voleurs au moins vingt fois.

« Ils m’ont vandalisé de l’extérieur vers l’intérieur, et ils continuent de s’introduire par effraction », a déclaré Franklin. « J’ai parlé plusieurs fois avec la police. Il y a eu des moments où ils sont entrés par effraction, et je me disais, vous savez, je n’appelle même pas la police parce que je n’ai pas une heure ou deux pour m’asseoir ici et attendre. Il n’y a rien à faire, et c’est comme ça.

Franklin a déclaré que les cambriolages avaient commencé en avril lorsque des criminels lui avaient volé ses lampes de sécurité et ses caméras, puis étaient revenus quelques jours plus tard et étaient entrés par effraction.

Depuis lors, les voleurs ont emporté davantage de matériel de bureau, de fleurs, de mousse, de rubans et d’autres objets utilisés pour faire des affaires et ont endommagé un grand réfrigérateur de plain-pied. Elle a déclaré que les cambriolages avaient essentiellement interrompu son activité juste avant la fête des mères et le bal des finissants.

«J’avais une entreprise viable. Nous avons pu embaucher des gens. C’était une grande affaire florale. La communauté a adoré, mais malheureusement, les criminels ont continué à affluer. C’est un cycle sans fin », a-t-elle déclaré.

Franklin, qui est également ministre et conférencier historien du Juneteenth, a déclaré que les voleurs ont également emporté des boîtes de t-shirts Junteteeth et une presse à imprimer dans l’entreprise.

Mercredi, elle a vu un homme dans le quartier portant l’un des t-shirts. Il lui a dit qu’il avait acheté trois chemises à un homme dans la rue pour 5 $ chacune.

« Alors, j’ai ces panneaux publicitaires partout dans la ville qui disent que tu es incroyable, que Dieu t’aime. J’essaie toujours de répandre la lumière de Dieu, n’est-ce pas ? Et c’est comme si j’étais testé », a déclaré Franklin.

Franklin pense que les criminels viennent du quartier. Mercredi après-midi, les agents de Memphis enquêtaient sur une double fusillade juste derrière son magasin à Faxon.

Le Dr Franklin a déclaré qu’elle prévoyait de tout déplacer hors du magasin de fleurs et de décider plus tard quoi faire du bâtiment qu’elle possède. Elle a déclaré que les propriétaires d’entreprise comme elle ont besoin de plus d’aide de la part des tribunaux, de la police et de la communauté pour mettre fin à ce genre de crimes.

« En tant que communauté, nous devons arrêter d’acheter ces objets volés parce que cela affecte quelqu’un d’autre. La communauté doit donc être tenue responsable. Nos forces de l’ordre ont probablement besoin de plus de soutien », a déclaré Franklin. « J’ai parlé à de nombreux policiers et ils ont dit à Telisa que nous pouvions les enfermer, mais qu’ils sortiraient le lendemain, voire la nuit même.

Franklin a déclaré qu’elle avait obtenu une photo de l’un des suspects, mais jusqu’à présent, la police n’a procédé à aucune arrestation. Si vous pouvez aider les enquêteurs, appelez Échec au crime au 901-528-CASH.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur WREG.com.