Un magasin de chapeaux à Nashville, dans le Tennessee, prend de la chaleur après avoir dévoilé un patch anti-vaccin inspiré de l’étoile jaune imposée aux Juifs pendant l’Holocauste, les observateurs en ligne rejetant la comparaison comme étant extrêmement offensante.

Le magasin, hatWRKS, s’est rendu sur Instagram vendredi pour promouvoir le nouvel article, qui porte les mots « Non vacciné » et est conçu autour de la tristement célèbre étoile «Juden» des nazis, peut-être l’un des symboles les plus connus de l’Holocauste.

Alors que le message a depuis été supprimé, des captures d’écran ont rapidement fait le tour en ligne, provoquant un torrent de condamnations pour la boutique et sa propriétaire, Gigi Gaskins, qui figurait apparemment dans la missive Instagram arborant le patch jaune. Certains ont même appelé au boycott.

« Des familles entières de mes grands-parents ont été tuées pendant l’Holocauste. Leurs corps incinérés. Ce n’est RIEN comme les précautions COVID », mentionné un commentateur indigné.

Cette personne horrible est Gigi Gaskins. Elle pense que vendre des étoiles de David avec « Non vacciné » est en quelque sorte divertissant. Bien que ce soit son droit, c’est aussi notre droit d’exprimer notre dédain. pic.twitter.com/oMo85uoMgP – Michael, le plus petit des princes (@INTLmischief) 28 mai 2021

C’est une belle affaire que vous avez là. C’est vraiment dommage si tout le monde l’a boycotté. – MAT INFLAMMABLE (@MatTTFLaMMaBLe) 28 mai 2021

C’est l’un des spectacles les plus dégoûtants que j’aie jamais vus. Il se classe juste là-haut avec les T-shirts « Camp Auschwitz ». Je ne souhaite presque jamais de mal à personne, mais j’espère sincèrement que cela vous mettra en faillite. – Tia Will (@medwoman1) 28 mai 2021

Sur la page Facebook personnelle de Gaskins, une image de l’un des patchs est restée en ligne vendredi soir – bien que le propriétaire du magasin semble avoir échangé la photo contre une autre photo de profil après que des rapports sur l’élément sensible aient commencé à circuler.

Répondant aux critiques, la page Instagram de hatWRKS a publié un suivi plus tard vendredi, disant « Les gens sont tellement indignés par mon message… mais êtes-vous indigné par la tyrannie que le monde connaît ? » – se référant vraisemblablement aux restrictions gouvernementales imposées par la pandémie de Covid-19.

Je respecte beaucoup plus l’histoire en soutenant ceux qui sont tombés qu’en offrant le silence et la conformité.

Les militants ont utilisé l’insigne de l’étoile de David comme symbole anti-vaccin bien avant l’épidémie de Covid-19, suscitant à plusieurs reprises la condamnation des groupes commémoratifs juifs et de l’Holocauste. La mode s’est également poursuivie plus récemment, avec des manifestants anti-verrouillage à Londres vus portant les étoiles jaunes le mois dernier.

Plus tôt cette semaine, la représentante Marjorie Taylor Green (R-Georgia) a fait des vagues après comparant exigences en matière de vaccins sur le lieu de travail à la star nazie, les commentaires critiqués par d’autres républicains, dont le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

« Marjorie a tort, et sa décision intentionnelle de comparer les horreurs de l’Holocauste avec le port de masques est épouvantable », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Remarquant la tendance croissante, le US Holocaust Memorial Museum a publié vendredi une lettre ouverte exhortant les Américains à cesser de faire la comparaison, disant « Nous observons également avec une grande consternation une tendance persistante et croissante dans la vie publique américaine à invoquer l’Holocauste dans le but de promouvoir un autre programme. »

Il est profondément douloureux pour nous de voir notre histoire personnelle – la destruction systématique de nos familles et de nos communautés et le meurtre de six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs – exploitée de cette manière.





