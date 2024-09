Un magasin de cannabis de Redmond victime d’un cinquième vol avec effraction, en désaccord avec la ville sur la solution

Le propriétaire d’un magasin de cannabis de Redmond cherche des réponses après un autre vol avec effraction dans son magasin. Il a déclaré que les réglementations de la ville de Redmond ne lui permettent pas de protéger son entreprise.

Logan Bowers, copropriétaire de Hashtag Cannabis, a déclaré que sa boutique de Redmond avait été attaquée par des voleurs à cinq reprises au cours des 13 derniers mois.

« C’est un sentiment très déstabilisant de se sentir vulnérable tout le temps », a-t-il déclaré.

Bowers a déclaré que l’entreprise ne stocke pas d’argent liquide à l’intérieur et que la plupart des produits sont enfermés là où les voleurs ne peuvent pas les atteindre.

« La quantité de produits qu’ils volent est infime par rapport aux dégâts matériels », a-t-il déclaré.

Bowers a d’autres magasins à Seattle et Everett, mais il a déclaré qu’il n’y avait jamais été ciblé. Il dit que ces deux magasins ont des bornes devant, ce qu’il veut ajouter à l’extérieur de son magasin de Redmond.

« L’idéal serait de mettre en place des infrastructures de protection », a-t-il dit. « Ensuite, ils ne pourront plus faire ça. »

Mais Bowers a déclaré que la ville ne permettrait pas à l’entreprise de faire cela.

KIRO 7 a contacté la ville de Redmond et a reçu une réponse d’un porte-parole de la ville.

« L’entreprise a demandé un permis de passage et peut installer des bornes (à ses frais) dans son emprise du côté de la rue Leary du bâtiment », a déclaré Derek Wing. « Le droit de passage de la ville s’étend jusqu’au bâtiment du côté de la rue Cleveland, et les bornes ne sont actuellement pas autorisées par le code de la ville. »

Bowers a déclaré que la limite de propriété du magasin ne s’étend pas assez loin sur Leary Street pour installer une infrastructure qui protégerait le magasin à long terme. Pour l’instant, il a placé des blocs temporaires sur Leary Street, mais n’a pas pu placer quoi que ce soit sur Cleveland Street.

Wing a déclaré que les bornes n’auraient pas aidé lors de l’incident le plus récent, car les voleurs ont emprunté la rampe ADA du trottoir, que la ville ne peut pas bloquer.

« Les dirigeants de la ville, notamment le maire, le directeur de l’exploitation, les représentants du conseil, le chef adjoint de la police et les directeurs de la planification et des travaux publics, ont récemment rencontré le propriétaire de l’entreprise et lui ont proposé des suggestions de sécurité que le propriétaire de l’entreprise peut suivre », a déclaré Wing, « notamment le verrouillage des produits après les heures d’ouverture et la collaboration avec le propriétaire du bâtiment pour installer des renforts en acier afin de renforcer le bâtiment. »

Bowers a déclaré qu’il n’était pas sûr de la capacité de son entreprise à supporter encore autant de difficultés.

« C’est absurde », a déclaré Bowers. « Les entreprises devraient être autorisées à se protéger et à prévenir la criminalité. »

Il compte continuer à faire pression sur la ville pour trouver une solution, mais il craint que son entreprise ne survive pas à Redmond sans une telle solution. Il estime que les dégâts matériels causés par l’un de ces vols à main armée lui coûtent environ 30 000 dollars à chaque fois.

« Il y a de fortes chances que nous fassions faillite », a-t-il déclaré. « Je veux dire, on ne peut pas faire entrer cinq voitures par an dans un bâtiment et espérer qu’il sera toujours là. »