Il n’y a jamais eu de MacBook (PRODUCT) RED. Nous espérons que cela sera corrigé bientôt. Le monde a besoin d’un Apple MacBook de couleur rouge. Notre point de vue n’est que renforcé par ce concept publié par un utilisateur sur Reddit u / 17parkc, qui a la magnifique couleur rouge éclaboussée partout ce qui ressemble à la dernière génération d’Apple MacBook Air. Il faut dire que ce concept a l’air vraiment bien, et même si nous devons compléter les compétences Adobe Photoshop d’u / 17parkc, la couleur rouge fait vraiment ressortir le design en coin du MacBook Air. Apple a récemment publié le nouveau MacBook Air avec des mises à jour pour le MacBook Pro 13 et le Mac Mini, alimentés par les puces Apple M1. Au fil des ans, Apple a été connu pour publier les éditions (PRODUCT) RED quelque temps après le lancement officiel, et nous sommes peut-être dans cette fenêtre d’opportunité avec ces appareils Mac mis à jour. Que cela se produise ou non, et si nous verrons un jour un MacBook Air (PRODUCT) RED, reste une bonne estimation.

Si cela se produit, ce ne sera pas la première fois que la marque (PRODUCT) RED fera partie du monde des appareils informatiques. En 2008, Microsoft et Dell ont tenté plusieurs choses. Dell a fabriqué le XPS One (PRODUCT) RED, le XPS M1330 (PRODUCT) RED, le XPS M1550 (PRODUCT) RED et enfin, l’imprimante tout-en-un Dell 948 (PRODUCT) RED. Sûr à dire, aucun d’entre eux n’avait l’air particulièrement bon (la recherche Google sera votre compagnon, allez les trouver). Microsoft avait publié Windows Vista Ultimate (PRODUCT) RED, et nous savons tous comment les efforts de l’entreprise avec Windows Vista se sont finalement déroulés (encore une fois, lancez la recherche Google pour revenir sur l’étrange histoire de Windows Vista).

Apple a sorti plusieurs appareils en édition spéciale (PRODUCT) RED au fil des ans. À l’heure actuelle, l’Apple iPhone 12 et l’Apple iPhone 12 Mini ainsi que la nouvelle Apple Watch Series 6 sont disponibles dans les options (PRODUCT) RED. Nous avons également vu l’iPhone SE, l’iPhone 11, l’iPhone XR, l’édition spéciale de l’iPod Touch et tout un tas d’accessoires tels que des étuis pour iPhone et des bracelets Apple Watch obtenir les variantes (PRODUCT) RED. Nous avons également vu une édition spéciale iPod Classic PRODUCT (RED) et même une édition spéciale Mac Pro PRODUCT (RED), unique en son genre, et vendue pour 977 000 $ chez Sotheby’s en novembre 2013. Une partie de chaque vente d’appareils PRODUCT (RED) est ajoutée au fonds de secours mondial.

Cela soulève la question: quelle est la particularité des appareils (Product) Red? Ces produits s’inscrivent dans le cadre du partenariat entre Apple, société de licence de marque (RED) et le Fonds mondial, qui vise à lutter contre le sida. Apple et leur partenariat de longue date avec l’organisation (RED) les ont vus contribuer activement à la lutte contre le VHE / SIDA au fil des ans et continuent de le faire. Plus tôt cette année, le Fonds mondial a annoncé qu’il fournissait un financement immédiat pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains pour aider les pays à lutter COVID-19[feminine, atténuer les impacts sur les programmes vitaux de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et éviter que les systèmes de santé fragiles ne soient submergés.

En 2002, Bono, le chanteur principal du groupe de rock U2 (également auteur-compositeur-interprète, musicien, capital-risqueur, homme d’affaires et philanthrope) a fondé avec l’activiste Bobby Shriver une organisation non gouvernementale multinationale appelée DATA (Debt, AIDS , Le commerce en Afrique), avec l’objectif déclaré d’apporter l’égalité sociale et la justice dans les pays africains grâce à l’allégement de la dette, appellent à des changements des règles commerciales qui sont préjudiciables aux pays africains, combattent la propagation du sida et même renforcent ces pays. En 2004, DATA était l’une des organisations fondatrices de la Campagne ONE, une organisation à but non lucratif qui souhaitait obtenir un financement accru du gouvernement américain pour les programmes d’aide internationale. C’est en 2006 que Bono et Shriver ont lancé une société de licence de marque appelée (RED).

L’organisation (RED) a de multiples partenariats, y compris avec des entreprises technologiques, des marques de mode et même des marques de style de vie. Outre Apple, à bord se trouvent Coca Cola, Bank of America, Starbucks, Belvedere Vodka, GAP, Primark, Mont Blanc, Mophie, Alessi, Vespa, Air Asia ainsi que Vizio comme certains des partenaires produits. Les partenariats promotionnels incluent Google, Twitter, Facebook, HBO et Rolling Stone.