« Un lynchage public » : la mère de Diddy défend son fils malgré des accusations sexuelles – National

La mère de Sean « Diddy » Combs veut que le monde sache que son fils – qui a été inculpé de trafic sexuel au niveau fédéral et fait face à plus de 120 allégations d’agression sexuelle – n’est « pas un monstre ».

Janice Small Combs a fait dimanche une longue déclaration au Hollywood Reporter au nom de la famille Combs.

Elle a déclaré que Diddy n’était pas coupable des nombreuses allégations portées actuellement contre lui, mais qu’il avait «fait des erreurs dans le passécomme nous l’avons tous fait. (De son côté, le magnat de la musique a nié toutes les accusations portées contre lui et a plaidé non coupable devant le tribunal.)

Par l’intermédiaire de son avocat, Natlie G. Figgers, elle a comparé le nombre croissant de poursuites judiciaires contre son fils et l’intense intérêt du public à « un lynchage public ».

Elle a déclaré qu’il était « angoissant de voir le monde se retourner contre mon fils » sans entendre sa version de l’histoire. La déclaration de Janice commençait ainsi : « Je viens vers vous aujourd’hui en tant que mère dévastée et profondément attristée par les allégations portées contre mon fils, Sean Combs. »

« C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a-t-elle poursuivi. « Comme tout être humain, mon fils mérite de passer sa journée au tribunal, de partager enfin son point de vue et de prouver son innocence. »





3:14

Freak offs, huile pour bébé et sacs IV : les accusations choquantes portées contre Sean « Diddy » Combs révélées



Janice a émis l’hypothèse que les nombreux accusateurs de Diddy cherchaient à tort un « salaire rapide » suite au règlement d’un procès intenté par l’ancienne petite amie de Diddy, la chanteuse Cassie Ventura, en novembre dernier.

Ventura a déclaré qu’elle avait enduré des années de violences sexuelles, physiques et émotionnelles de la part de Diddy. Il a d’abord nié les allégations de Ventura, mais s’est ensuite excusé publiquement après qu’une vidéo de surveillance ait montré que le musicien avait lancé une agression physique brutale contre Ventura dans un hôtel en 2016.

Janice a déclaré que Diddy « n’avait peut-être pas été tout à fait véridique sur certaines choses », à savoir son agression contre Ventura. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas présenter son fils comme une personne parfaite, « parce qu’il ne l’est pas ».

« Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue », a-t-elle écrit. « C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. .»

Janice a déclaré que de nombreuses personnes ont été historiquement condamnées à tort, puis disculpées « parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ».

Elle a déclaré que « l’injustice » des poursuites contre son fils était « insupportable » pour la famille Combs.

Janice a écrit : « Le pire dans cette épreuve est de voir mon fils bien-aimé être déchu de sa dignité, non pas à cause de ce qu’il a fait, mais à cause de ce que les gens choisissent de croire à son sujet. »

Elle a demandé aux gens de retenir leur jugement sur Diddy jusqu’à ce qu’il puisse partager son point de vue.

« Mon fils n’est pas le monstre qu’ils ont décrit, et il mérite d’avoir la chance de donner son point de vue », conclut le communiqué. «Je ne peux que prier pour être en vie et le voir dire sa vérité et être justifié.»

Diddy a été arrêté le mois dernier à la suite d’une descente dans ses demeures de Los Angeles et de Miami par des agents fédéraux américains.





0:31

Les maisons de Sean ‘Diddy’ Combs à Los Angeles et Miami perquisitionnées par des agents fédéraux américains à la suite d’accusations de trafic sexuel



Un acte d’accusation fédéral dévoilé le 17 septembre a révélé que Diddy était accusé de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Les accusations sont liées à de soi-disant « freak offs », des actes sexuels forcés que Diddy aurait orchestré et enregistré. Les « freak offs » impliquaient souvent des stupéfiants, notamment de la kétamine, de l’ecstasy et du GHB, pour maintenir les victimes « obéissantes et dociles », affirment les responsables.

La semaine dernière, l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, a déclaré qu’il représentait 120 accusateurs qui ont partagé des dizaines de nouvelles plaintes contre le musicien, notamment des viols et des agressions sexuelles remontant à 1991. Parmi les accusateurs figurent des femmes, des hommes et des mineurs.





4:06

L’avocat représentant plus de 100 victimes présumées de Sean « Diddy » Combs s’exprime



Diddy a nié toutes les nouvelles allégations portées contre lui et clame son innocence.

La libération sous caution lui a été refusée à deux reprises et il reste derrière les barreaux.

Diddy doit ensuite comparaître devant le tribunal mercredi, où ses avocats devraient à nouveau demander une libération sous caution.

— Avec des fichiers de Michelle Butterfield de Global News

— Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.