SHEPHERDSTOWN — Alors que le reste du monde était couvert par le nuage de la pandémie de COVID-19, après qu’elle ait paralysé le monde en 2020, une adolescente locale a pu regarder de plus près et trouver le côté positif dans ce nuage, tout en faisant des achats. désinfectant pour les mains localement.

«J’allais dans les magasins et le seul désinfectant pour les mains en stock sentait horriblement mauvais et desséchait les mains.» a déclaré Sol Aguilar, de Shepherdstown.

Selon Aguilar, ce besoin désespéré de désinfectant pour les mains de haute qualité a inspiré son côté créatif et entrepreneurial.

«J’ai commencé à créer ma petite entreprise en fabriquant du désinfectant pour les mains fait maison pendant la pandémie de 2020. J’ai fait beaucoup de recherches pour développer mes propres désinfectants pour les mains puissants, efficaces, parfumés et non desséchants.» dit Aguilar. « J’ai essayé de fabriquer un désinfectant pour les mains qui sent bon et qui hydrate. Le produit que j’ai imaginé contient de l’aloe vera, ce qui le rend super hydratant et sent incroyablement bon ! »

En même temps qu’elle créait ce produit, Aguilar entamait sa première année à Jefferson High School. Actuellement en dernière année, Aguilar a développé un certain nombre d’articles populaires utilisant des ingrédients propres, qu’elle vend via les comptes de réseaux sociaux de Sol Care et dans les points de vente de toute la région.

« Une fois que mon désinfectant pour les mains a explosé, j’ai commencé à expérimenter un peu plus avec d’autres produits, tels que des bougies au soja, des bombes de bain, des gommages corporels, des diffuseurs d’huiles essentielles pour voiture, des baumes à lèvres et bien plus encore ! » Aguilar a déclaré, soulignant qu’elle avait utilisé avec humour son nom comme homonyme lorsqu’elle l’avait incorporé au nom de son entreprise. « Pour moi, prendre soin de soi est l’une des choses les plus importantes pour garder son âme heureuse et en bonne santé. Le faire en utilisant des produits contenant des ingrédients entièrement naturels, tels que ceux de Sol Care, est un excellent moyen de vous calmer et de vous détendre.

Bien que son désinfectant pour les mains reste un produit populaire aujourd’hui, Aguilar a déclaré qu’un autre produit l’avait devancé au rang de produit le plus vendu.

« Mon plus gros vendeur est toujours mon baume à lèvres ! » dit Aguilar. « Mon baume à lèvres est 100 % naturel. D’autres baumes à lèvres, vous savez, contiennent des huiles parfumées pour leur donner une meilleure odeur, mais mon baume à lèvres à la lavande – il sent incroyablement bon, est incroyable et a l’air incroyable, sans rien y ajouter d’artificiel. Il est uniquement composé d’huile de noix de coco, de beurre de karité africain, de cire d’abeille blanche biologique et d’huile essentielle de lavande, il présente donc également de nombreux avantages pour vos lèvres. C’est probablement pourquoi c’est toujours mon best-seller.

Après avoir obtenu son diplôme de Jefferson High School au printemps prochain, Aguilar a indiqué qu’elle prévoyait de se concentrer sur la croissance de Sol Care, en augmentant le développement de ses produits et en les vendant via des marchés de commerce électronique en ligne.

«C’est un passe-temps amusant que j’aime pratiquer» dit Aguilar. « Mais je ne suis qu’un lycéen, donc pour le moment, ce n’est qu’un travail parallèle. Mais une fois que j’y consacrerai plus de temps, j’essaierai de développer davantage mon entreprise.