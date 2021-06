Un lycéen dénonce la loi sur l’interdiction de l’avortement au Texas lors d’un discours de remise des diplômes, regardez une vidéo virale

C’était censé être juste un autre discours de remise des diplômes lorsque Paxton Smith s’est levé pour prononcer son discours, qui était censé porter sur les médias et le contenu télévisés. Cependant, le major de promotion du lycée a décidé de produire un discours complètement différent, qui était contre la loi controversée d’interdiction de l’avortement au Texas. « Je ne peux pas abandonner cette plate-forme pour promouvoir la complaisance et la paix lorsqu’il y a une guerre contre mon corps et une guerre contre mes droits », a déclaré Paxton lors de son discours de remise des diplômes du Lake Highlands High School. La vidéo du discours est depuis devenue virale.

Paxton a déclaré: «À la lumière des événements récents, il est mal de parler de quoi que ce soit d’autre que de ce qui m’affecte actuellement, ainsi que des millions d’autres femmes dans cet état. À partir de septembre, l’avortement sera interdit après six semaines de grossesse, que la grossesse soit le résultat d’un viol ou d’un inceste. »

Selon CNN, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué un projet de loi sur l’avortement qui interdit la plupart des avortements lorsqu’un rythme cardiaque fœtal est détecté.

Bien que Paxton ait un peu hésité à changer son discours, elle ne pouvait pas lâcher une si grande plate-forme. Elle a déclaré à CNN: « Je faisais certainement des allers-retours avec moi-même parce que je prévoyais pleinement que si je faisais le discours, il y aurait des répercussions négatives sur la société. Je pensais que la remise des diplômes était le seul endroit où j’allais toucher un public aussi large et un groupe avec tellement d’opinions et d’horizons différents que j’allais pouvoir faire un discours comme celui-là. »

Paxton a révélé dans son discours à quel point la nouvelle loi était « effrayante » et « déshumanisante ». Elle a dit : « J’ai des rêves, des espoirs et des ambitions. Chaque fille ici le fait. Nous avons passé toute notre vie à travailler pour notre avenir, et sans notre consentement ou notre contribution, notre contrôle sur notre avenir nous a été retiré. »

« Je suis terrifiée à l’idée que si mes contraceptifs échouent, que si je suis violée, alors mes espoirs, mes efforts et mes rêves pour moi-même ne seront plus pertinents. J’espère que vous pouvez ressentir à quel point c’est déchirant, à quel point c’est déshumanisant de se voir retirer l’autonomie de son propre corps », a ajouté Paxton.

Le discours viral a été vu et partagé des milliers de fois. L’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton a déclaré dans un tweet : « Cela a pris du cran. Merci de ne pas rester silencieux, Paxton. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici