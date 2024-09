Un lycéen de la région de Los Angeles décède après avoir été blessé lors d’un match de football

LOS ANGELES — Un lycéen de la région de Los Angeles qui a récemment été blessé lors d’un match de football est décédé, a déclaré le directeur du lycée dans une lettre adressée à la communauté la semaine dernière.

L’élève du lycée du Sud-Est a été blessé lors d’un match de première année contre le Maywood Center for Enriched Studies le 23 août.

Le directeur du lycée du Sud-Est, Eric Jaimes, a déclaré dans un message mercredi : « Je suis attristé d’annoncer le décès récent de l’un de nos élèves. »

« Au nom de toute notre communauté scolaire, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Nous demandons à ce moment que la vie privée des personnes touchées soit respectée pendant cette période difficile. Sachez que toute notre communauté scolaire vous offre son soutien », a écrit Jaimes dans le message, fourni par un porte-parole du Los Angeles Unified School District.

Le Los Angeles Times a rapporté L’étudiant avait besoin d’assistance médicale après avoir plaqué un autre joueur sur le bord du match le 23 août.

Le district scolaire unifié de Los Angeles n’a pas divulgué le nom de l’élève, et il n’a pas été identifié dans le message de Jaimes à la communauté scolaire.

Le message et le district n’ont pas précisé la cause du décès ni indiqué si le décès était lié au football.

Jaimes a déclaré dans le message que l’école dispose de conseillers de crise disponibles pour les élèves qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.

« Chaque membre de la communauté du lycée du Sud-Est compte et cette perte nous affecte tous », a-t-il écrit.

Le porte-parole du district scolaire a déclaré que la politique du district exige qu’au moins un professionnel de la santé soit présent à tous les matchs de football.

Deux membres du personnel médical étaient présents lors du match où l’étudiant a été blessé et tous deux ont pris soin de l’étudiant, a déclaré le porte-parole.

Le Centre national des blessures sportives catastrophiques a déclaré que 16 joueurs de football de ligues de jeunes, de collèges, de lycées et d’universités sont décédés l’année dernière.

Treize des décès étaient directement ou indirectement liés au football, a-t-il précisé. dans un rapport annuel.

Trois d’entre eux étaient directement liés à la participation au football avec une lésion cérébrale traumatique et dix étaient indirectement liés, ce qui inclut des éléments comme l’effort et des problèmes médicaux comme un coup de chaleur et un arrêt cardiaque soudain, a déclaré le centre dans le rapport.

Deux d’entre eux n’étaient pas liés et la cause de l’un des décès était inconnue au moment de la rédaction du rapport, a-t-il précisé.

UN Décès d’un joueur de football américain d’un lycée de Floride Le joueur de 18 ans est décédé vendredi après s’être effondré sur le terrain lors d’un match. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com