Un lycéen arrêté à l’école avec une arme dans son sac à dos et accusé du meurtre du 9 octobre dans le Maryland

BALTIMORE — La police a arrêté et inculpé mardi un élève du lycée Howard, âgé de 17 ans, de meurtre au premier degré en lien avec la mort par balle de Kendrick McLellan, 26 ans, qui a été retrouvé mort dans une voiture dans le parking d’un immeuble de bureaux de Columbia samedi matin. , selon le service de police du comté de Howard.

L’adolescent d’Ellicott City, que la police n’a pas nommé, a été arrêté au lycée mardi à 12 h 45 et inculpé en tant qu’adulte. La police a déclaré qu’il avait une arme chargée dans son sac à dos lorsqu’il a été arrêté, et a déclaré qu’un deuxième suspect « restait non identifié et en suspens ».

Samedi vers 2 h 14, les agents ont trouvé McLellan mort sur le siège conducteur d’une voiture garée dans un immeuble de bureaux dans le pâté de maisons 8800 de Center Park Drive. McLellan, de Baltimore, a subi plusieurs blessures par balle, a indiqué la police.

La police a déterminé grâce à l’enquête que la fusillade s’est produite vers 17 heures, le 9 octobre, au même endroit où McLellan a été retrouvé. Le suspect et McLellan seraient des connaissances, a indiqué la police, et la raison de la fusillade fait toujours l’objet d’une enquête. La police avait offert une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars pour toute information relative à la fusillade.

Le suspect portait un moniteur de cheville lors d’un incident antérieur survenu dans une autre juridiction et était sous la supervision du Département des services pour mineurs du Maryland, a indiqué la police.

Samedi soir, la police a été appelée dans le même secteur, le pâté de maisons 8 800 de Center Park Drive, pour une fusillade non mortelle sur deux adolescents qui ne serait pas liée à la fusillade de McLellan.

La police est arrivée sur les lieux vers 21 h 10 et a trouvé un jeune de 16 et 17 ans souffrant de blessures par balle. Les deux victimes, d’Elkridge, ont été transportées à Shock Trauma pour y être soignées et ont depuis été libérées. La police pense que la fusillade s’est produite dans le parking du centre commercial, situé à côté du lycée Howard.

Les tirs ont surpris certains habitants de la région et suscité des inquiétudes quant à la sécurité dans la région.

« On se rapproche trop », a déclaré Peter Ariola, un habitant de Columbia et client assidu du Giant, dans le centre commercial où les deux adolescents ont été abattus.

Quatre voitures de la police du comté de Howard étaient garées sur le parking du centre commercial alors que les gens transportaient leurs chariots d’épicerie vers leurs voitures malgré le vent mardi. La police renforce sa présence dans la zone et effectue davantage de contrôles dans la zone, selon un porte-parole du département.

« C’est la première fusillade ici, et je suis ici depuis 47 ans, c’est la première fois que quelque chose comme ça dans cette région que je connaisse », a déclaré Rick Frye. « Donc, c’est assez inhabituel. »

Frye habite à moins d’un mile du centre commercial et a déclaré qu’il y faisait souvent ses achats. Après avoir vécu des décennies dans la région, c’était la première fois qu’il entendait parler d’incidents comme ceux-ci « si près de chez lui ».

Les fusillades surviennent moins de trois mois après qu’un jeune de 17 ans aurait ciblé un autre jeune de 17 ansAngelo Little, lui tirant dessus et le tuant dans l’aire de restauration du Mall à Columbia.

Pour Megan Obeid, qui travaille dans la région, les violences de samedi ont été surprenantes.

« Cela ne semble pas vraiment être le genre de région où quelque chose comme ça pourrait se produire », a déclaré Obeid.

La Colombie est un endroit agréable, a déclaré Ariola, mais il existe des inquiétudes quant à la sécurité, surtout lorsque le comté de Howard est « censé être l’un des plus sûrs ». Il souhaiterait voir davantage de présence policière dans le comté, avec des agents bien formés, soulignant la nécessité de « maintenir la paix ici ».

Le ministère offre une récompense pouvant aller jusqu’à 3 000 dollars pour toute information sur la fusillade non mortelle des adolescents.

———