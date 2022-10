Un lycée californien perd la saison à cause d’une vidéo d’enchères d’esclaves

C’est une chose d’être insupportablement stupide, une autre d’être raciste, et encore une autre de combiner les deux.

River Valley High School à Yuba City, en Californie, a perdu le reste de sa saison de football après que le football ait reconstitué une partie odieuse de l’histoire américaine comme une “farce” pour les goûts et l’influence sur les réseaux sociaux. On s’attend à ce genre de trucs de la part des enfants blancs mais ce qui rend cette histoire particulièrement exaspérante, c’est que les joueurs noirs l’ont acceptée !

Dans la vidéo, vous voyez trois joueurs noirs avec la tête baissée, dépouillés de leurs sous-vêtements, debout sur une balance et tenant leurs parties intimes pendant que le reste des joueurs blancs (et d’autres races adjacentes blanches indéterminables) leur crient dessus comme si ils enchérissent dans une vente aux enchères d’esclaves.

Selon un États-Unis aujourd’hui rapport, la surintendante du district scolaire unifié de Yuba City, Doreen Osumni, a fait une déclaration à CNN et à CBS News après avoir reçu une copie de la vidéo extrêmement offensante

“Reconstituer une vente d’esclaves comme une farce nous indique que nous avons beaucoup de travail à faire avec nos étudiants afin qu’ils puissent faire la distinction entre l’intention et l’impact”, a écrit Osumni. «Ils ont peut-être pensé que ce sketch était drôle, mais ce n’est pas le cas; c’est inacceptable et nous oblige à examiner honnêtement et profondément les problèmes de racisme systémique.

Brothas, brothas, brothas… comment dans la partie la plus chaude de l’Enfer vous êtes-vous laissé manipuler par ces blancs au point que vous avez enlevé vos vêtements et leur avez permis de se moquer de vous et de vous traiter comme des biens ? La fessée est mal vue de nos jours, mais même à votre grand âge, vous méritez tous une raclée.