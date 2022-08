Un lutteur réfugié mène les espoirs du Canada dans la bataille pour la suprématie avec l’Inde

Les athlètes réfugiés sont devenus une catégorie spéciale de participants à des extravagances sportives multidisciplinaires comme les Jeux olympiques d’été, les Jeux olympiques d’hiver et les Jeux paralympiques. Le Comité international olympique (CIO) a mis en place un programme complet pour sélectionner ces sportifs et les aider à participer aux méga événements sous sa propre bannière.

Bien qu’il n’y ait pas de contingent ou d’équipe séparé de sportifs réfugiés participant aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, il y a des athlètes qui ont demandé l’asile dans d’autres pays et qui sont maintenant devenus des espoirs de médailles pour leur pays d’adoption.

Ana Godinez Gonzalez était l’une de ces sportives qui est venue au Canada du Mexique quand elle était très jeune et est maintenant devenue leur principal espoir et aspirante à une médaille en lutte.

Selon elle, elle pensait qu’elle allait à Disneyland quand son père lui avait dit que la famille passait une semaine de vacances avec Mickey, Minnie et Cie dans le royaume magique — en fait, ils fuyaient leur Mexique natal pour leur propre sécurité. commencer une nouvelle vie au Canada.

Godinez Gonzalez avait sept ans lorsque son monde a basculé. Elle est arrivée au Canada sans amis et à peine un mot d’anglais mais, 16 ans plus tard, elle représente son pays d’adoption dans la division de lutte des 62 kg aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. Elle fait partie des favorites pour l’or.

La famille possédait un concessionnaire automobile et une entreprise de crème glacée à Aguascalientes, dans le centre du Mexique, mais la corruption était monnaie courante.

« Un jour, des gens ont appelé et ont dit : “Si vous ne nous donnez pas d’argent ou de voitures, nous allons kidnapper vos enfants”, a déclaré Godinez Gonzalez. « Ils savaient où nous vivions et allions à l’école.

« Mon père a décidé de ne pas nous dire où nous allions. Il a dit, ‘nous partons en vacances à Disneyland’. Et puis nous avons atterri au Canada.

« Ma sœur aînée avait 15 ans. Elle avait un petit ami et des amis d’école, et elle faisait du judo. C’était plus dur pour elle.

« Lorsque nous sommes arrivés au Canada, mon père a embauché un garde du corps. Il a payé tout son voyage – tout – pour prendre soin de nous.

« Une fois que nous avons atterri, nous avons fini par vivre dans un hôtel dans un quartier pas très agréable. C’était un lieu de fête. Nous avons fini par y rester six mois avec zéro anglais.

« Nous n’avions pas d’amis, nous essayions juste de faire nos propres activités. Nous avons essayé de communiquer avec des signes lorsque nous jouions », a-t-elle déclaré au Games News Service.

Godinez Gonzalez s’est rapidement intégrée à Surrey, en Colombie-Britannique, s’immergeant dans le sport. En mai, elle a remporté les championnats panaméricains de lutte dans la catégorie des 62 kg – l’une de ses sœurs aînées Karla a remporté l’or en 55 kg – et Ana est également championne du monde des moins de 23 ans.

“Je n’aurais jamais pensé parcourir le monde”, a déclaré Godinez Gonzalez. “Je pensais que j’allais rester au Mexique toute ma vie. Je ne savais même pas qu’il y avait tant de choses à voir dans le monde.

« Je ne savais pas qu’on pouvait faire carrière dans le sport. Nous étions des enfants dans la rue au Mexique qui abordaient des gens en voiture pour essayer de leur faire acheter de la crème glacée.

“Là où je suis maintenant n’est qu’un autre monde. Je suis enthousiasmé par la compétition ici. Jusqu’au début de cette année, j’ignorais l’existence des Jeux du Commonwealth.

La lutte à Birmingham 2022 aura lieu les 5 et 6 août à Coventry Arena. Il y a 12 catégories de poids, six pour les hommes et six pour les femmes, toutes en style libre.

Le Canada et l’Inde ont dominé les compétitions de lutte des Jeux du Commonwealth depuis que le sport a fait ses débuts lors des premiers Jeux à Hamilton, au Canada, en 1930.

Le Canada a remporté 135 médailles, 66 d’or, 43 d’argent et 26 de bronze. L’Inde a récolté 102 médailles, 43 d’or, 37 d’argent et 22 de bronze.

