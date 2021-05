Un lutteur médaillé olympique à deux reprises arrêté en Inde après avoir échappé à la police pour le meurtre présumé d’un autre lutteur au stade

Le célèbre lutteur Sushil Kumar, triple médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth et champion du monde à Moscou en 2010, était présent lorsque Sagar Dhankhar, un ancien champion junior de 23 ans, a été battu à mort au stade Chhatrasal de New Delhi. , selon la police.

Le fils d’un agent de police est décédé des suites des blessures qu’il a subies lors de l’agression au lieu connu sous le nom de « berceau de la lutte indienne » plus tôt ce mois-ci, ce qui a conduit à l’émission de mandats non exécutoires contre Kumar et six autres personnes pour ce que les autorités considèrent comme un affrontement entre des gangs de lutte rivaux.

Kumar s’était adressé à un tribunal pour obtenir une protection contre une arrestation, affirmant que l’enquête était biaisée et qu’aucune des blessures causées par le fracas, qui avait également vu deux amis de Kumar hospitalisés, n’avait quoi que ce soit à voir avec lui.

#DelhiPolice Special Cell a attrapé le lutteur accusé de meurtre en fuite Sushil Kumar et Ajay @ Sunil de Mundka, Delhi tôt aujourd’hui, recherché dans une affaire de PS Model Town où ils ont assassiné un autre lutteur. Récompenses transportées de 1 L $ et 50 K £. En cours de production au tribunal.#NoWrestlingWithLawpic.twitter.com/fi6uZzgb0X – #DilKiPolice Police de Delhi (@DelhiPolice) 23 mai 2021

Les officiers avaient offert une récompense de plus de 1000 dollars alors qu’ils menaient des raids dans une région de Delhi et d’autres villes avant de retrouver Kumar et de le présenter devant un tribunal dimanche.

Le tribunal a rejeté l’appel initial du seul lutteur indien à avoir remporté deux médailles olympiques parce qu’ils disaient qu’il était « prima facie le principal conspirateur » et a estimé que les allégations portées contre lui étaient graves.

Dhankar s’est entraîné au stade avant de mourir dans une tournure d’événements choquante qui aurait secoué la communauté sportive indienne des semaines avant le début des Jeux olympiques de Tokyo.

« Ce qu’il a fait pour le sport indien est quelque chose qui ne peut jamais lui être enlevé », a déclaré le boxeur Vijender Singh, qui a participé à deux Jeux Olympiques avec Sushil, s’adressant à PTI.

« C’est tout ce que je veux dire à ce stade. Que les choses soient plus claires. Je ne veux pas commenter davantage. »

Vinod Tomar, le secrétaire de la Fédération indienne de lutte, a déclaré aux journalistes que les patrons avaient tenu à changer la perception des lutteurs « seulement comme une bande de crétins ».

« Je dois dire que l’image de la lutte indienne a été gravement blessée par cela, » il ajouta.

Kumar a enchaîné une médaille de bronze en lutte libre aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avec une médaille d’argent à Londres quatre ans plus tard.

«Nous avons enregistré les déclarations de toutes les victimes et elles ont toutes fait des allégations contre Sushil Kumar», a déclaré l’officier de police principal Guriqbal Singh Sidhu.

Les dirigeants de la lutte sont naturellement désireux de changer l’image du sport au milieu d’une plus mauvaise publicité ces derniers mois.

L’entraîneur Sukhwinder Mor attend son procès pour le meurtre de cinq personnes, dont un entraîneur rival, en février.

Figure inspirante pour les jeunes lutteurs grâce à son succès international, Kumar, 37 ans, reste un compétiteur actif, bien qu’il ne se soit pas qualifié pour la pièce maîtresse de Tokyo.