Un lutteur de Cambridge Bay remporte la première médaille d’or de l’histoire du Nunavut aux Jeux d’été du Canada

Le lutteur de Cambridge Bay, Eekeeluak Avalak, a encerclé le tapis arborant son drapeau du Nunavut après être devenu le premier athlète du Nunavut à remporter une médaille – une médaille d’or – aux Jeux d’été du Canada.

“Je suis tellement heureux”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une mêlée juste après la victoire.

Avalak a dédié son combat à son défunt frère, Joanasie, dont l’anniversaire était il y a cinq jours.

“Je sais que tu veilles sur moi et je t’aime mon frère”, a-t-il dit.

Eekeeluak Avalak sur la victoire de la toute première médaille d’or du Nunavut aux Jeux d’été du Canada Le lutteur de Cambridge Bay Eekeeluak Avalak, 18 ans, est devenu le premier athlète du Nunavut à remporter une médaille – l’or – aux Jeux d’été du Canada qui se déroulent à Niagara Falls, en Ontario. Ici, il donne une interview peu après son match pour la médaille d’or.

On s’attendait à ce qu’Avalak, 18 ans, remporte une médaille lors des Jeux en cours à Niagara Falls. Il a remporté son match de demi-finale jeudi matin par tombé.

Il a affronté Fred Calingay de l’Alberta jeudi après-midi, terminant le match aux points, 10-1.

Avalak est maintenant le deuxième athlète du Nunavut à remporter une médaille aux Jeux du Canada. Le premier était Eugene Dedrick, qui a remporté le bronze en judo aux Jeux d’hiver du Canada à Whitehorse en 2007.

Après avoir remporté son match, Avalak a couru pour embrasser son entraîneur, Chris Crooks, qui a apporté 40 ans d’expérience de lutte à la communauté de l’ouest du Nunavut d’environ 1 700 personnes lorsqu’il s’y est installé en 2015.

Avalak embrasse son entraîneur, Chris Crooks, après son match pour la médaille d’or. (James Ruddy/Jeux d’été du Canada Niagara 2022)

Avalak a déclaré qu’il n’aurait pas pu gagner sans Crooks, ses coéquipiers et son entraîneur.

“Nous sommes si fiers de lui”

La mère d’Avalak, Wendy Kootoo-Wood, diffuse les matchs de son fils en ligne depuis son domicile en Colombie-Britannique alors qu’il concourt pour l’équipe du Nunavut.

“Nous sommes si fiers de lui. Cela m’étouffe et je sais qu’il va écrire l’histoire du Nunavut aux Jeux d’été du Canada ici. Je suis tellement fier de ses réalisations”, a déclaré Kootoo-Wood.

Eekeeluak Avalak, à gauche, avec sa famille sur une photo soumise. La famille d’Avalak l’encourageait de loin alors qu’il participait aux Jeux d’été du Canada. (Soumis par Wendy Kootoo-Wood)

Kootoo-Wood a déclaré que voir son fils à ce niveau de compétition la faisait sourire d’une oreille à l’autre.

“Je sais que son défunt frère veille sur lui et l’encourage. Je veux dire, tout tourne autour de son défunt frère. [who] il a dédié ces jeux à.”

“Ça a été un plaisir à regarder. Même si c’est juste en direct, je veux dire, ça m’a étouffé. Mon cœur bat la chamade et je suis tellement fière de ses réalisations”, a déclaré sa mère.

Kootoo-Ward a déclaré que son fils avait déjà voyagé avec la lutte et qu’il était “à cent pour cent dévoué” et “naturel”.

“La lutte lui a sauvé la vie”, a déclaré Kootoo-Wood.

Violet Avalak, Johnny Avalak et Eekeeluak Avalak avec une photo du défunt frère d’Eekeeluak, Joanasie. (Wendy Kootoo-Wood)

“Il faisait fausse route, et il a trouvé que sa passion et la lutte l’ont sauvé. Je suis tellement reconnaissant pour le dévouement de ses coéquipiers et de ses entraîneurs envers lui et le soutien qu’ils ont pour lui.”

Kootoo-Wood a déclaré que son fils souhaitait devenir un combattant de l’UFC ou ouvrir son propre gymnase pour aider les jeunes en difficulté et souhaitant changer leur vie.

“Il veut redonner”, a-t-elle déclaré.