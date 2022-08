Un loup toujours en liberté après que des loups se soient échappés du zoo du Grand Vancouver, selon le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique

Le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique a déclaré que le zoo du Grand Vancouver, situé à Aldergrove dans le canton de Langley, a demandé de l’aide mardi pour récupérer des loups qui s’étaient échappés de leur enclos.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que le service des agents de conservation avait été dépêché et qu’un loup était toujours porté disparu.

Dans une mise à jour sur son site Web partagée mardi après-midi, le zoo – à environ 55 kilomètres à l’est de Vancouver – a déclaré qu’il travaillait toujours pour capturer “un petit nombre de loups restants”, qui, selon le ministère, se trouvent dans la propriété du zoo mais pas dans leur enclos. .

Le zoo, qui a annoncé sa fermeture sur ses comptes Instagram et Facebook mardi matin, compte neuf loups adultes et six louveteaux. On ne sait pas combien de loups s’étaient échappés.

Dans un déclaration publiée sur son site Weble zoo du Grand Vancouver a déclaré avoir demandé à la police d’enquêter sur ce qui s’était passé mardi, car l’incident a été jugé “suspect et serait dû à une intention malveillante”.

“La GRC de Langley enquête sur ce qui semble être une entrée illégale et du vandalisme”, lit-on dans le communiqué.

Toute personne qui voit le loup est encouragée à garder une distance de sécurité et à signaler immédiatement l’animal à la ligne Signaler tous les braconniers et pollueurs (RAPP) au 1-877-952-7277.

Des problèmes de sécurité

Le zoo du Grand Vancouver a fait l’objet de controverses parmi les militants des droits des animaux et a connu un certain nombre de problèmes de sécurité au cours des dernières années.

En août 2019, une jeune fille a été transportée par avion à l’hôpital après avoir été mordue par un ours noir au zoo.

Cette même année, le groupe de défense Zoocheck a découvert que les animaux du zoo souffraient d’un manque d’enrichissement.

Dans un rapport commandé par la Vancouver Humane Societyle groupe a constaté que le zoo détenait des animaux dans des enclos dont la taille les empêchait de se livrer à des comportements naturels, et a appelé à un programme d’enrichissement pour aborder le bien-être de certains animaux captifs.

En décembre 2021, un employé du zoo du Grand Vancouver a été blessé par un jaguar alors qu’il tentait de le nourrir. (Zoo du Grand Vancouver)

En 2020, le zoo a annoncé une refonte du parc de plusieurs millions de dollars, qui, selon les propriétaires, améliorerait les conditions.