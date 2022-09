Un loup recapturé après s’être échappé de l’habitat du zoo de Cleveland

CLEVELAND (AP) – Un loup s’est brièvement échappé de son habitat dans un zoo de l’Ohio mais a été repris, et aucun invité ou employé n’a été blessé, ont annoncé les autorités.

Les responsables du zoo de Cleveland Metroparks ont déclaré que le loup gris mexicain “avait brièvement violé son habitat” dimanche au zoo, mais qu’il avait été sécurisé par le personnel.

Jacqueline Gerling, directrice des communications à Cleveland Metroparks, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête. Elle a déclaré que les responsables recueillaient toujours des détails sur la façon dont l’animal a pu s’échapper et a déclaré que plus d’informations seraient publiées plus tard.

Le site Web du zoo indique que le loup gris mexicain, canis lupus baileyi, est la plus petite des sous-espèces de loups gris, mesurant de 54 à 66 pouces (137 à 167 centimètres) de longueur du museau à la queue et pesant de 50 à 90 livres (22 à 40 kilogrammes) . Leur pelage est un mélange varié de fourrure beige, rouge, blanche et noire, avec des couleurs plus foncées sur la tête, les épaules et le dos.

The Associated Press