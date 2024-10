Un look chic qui fait tourner les têtes !

Article de Satya B



Publié le : 16h38, le 5 octobre 2024

Shriya Saran fait tourner les têtes et fait battre les cœurs dans un ensemble époustouflant qui met parfaitement en valeur sa beauté sculptée.

Vêtue d’une robe chic blanche et noire à une épaule avec une fente audacieuse jusqu’à la cuisse, elle respire l’élégance et la confiance. Associé à des talons noirs élégants, un chignon haut et de superbes boucles d’oreilles noires, le look de Shriya est tout simplement élégant. Son maquillage brillant met en valeur ses traits, faisant d’elle l’incarnation du glamour moderne.

Récemment, Shriya a fait des vagues avec son apparition dans la websérie Bollywood *Showtime*. La série plonge dans le monde fascinant de Bollywood, explorant les luttes de pouvoir et les drames en coulisses qui se déroulent dans l’industrie cinématographique.

En rapport