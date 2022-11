Un long vote compte frustrer, mais ne signale pas les problèmes

ATLANTA (AP) – Quatre jours après le jour du scrutin, avec une course amère et très médiatisée pour le gouverneur de l’Arizona toujours en suspens, le secrétaire d’État de l’Ohio a rompu un protocole tacite entre les hauts responsables électoraux.

“Cher Arizona, avez-vous besoin de conseils pour organiser une élection de la bonne manière ?” Frank LaRose, un républicain, a réprimandé ses homologues sur Twitter. “Votre processus ne fonctionne manifestement pas.”

Bien que pas aussi rapide que la plupart le souhaiteraient, le processus fonctionnait en fait comme prévu et comme il le fait depuis des années dans un État où la grande majorité des électeurs ont voté par correspondance. Ce qui est différent, c’est que de nombreuses courses étaient si serrées que les gagnants ne pouvaient pas être déterminés rapidement, une frustration qui est devenue plus courante alors que l’Arizona est devenu l’un des champs de bataille politiques les plus disputés du pays.

La course du gouverneur a finalement été appelée pour la démocrate, Katie Hobbs, quatre jours après que LaRose a envoyé son explosion sur les réseaux sociaux – avec environ 17 000 votes séparant les candidats sur plus de 2,5 millions de voix.

L’Arizona n’est pas le seul État où les votes étaient encore comptés une semaine plus tard. Même dans l’Ohio, où les marges pour les candidats républicains étaient suffisamment larges pour que toutes les meilleures courses soient convoquées le soir des élections, les comtés comptaient toujours les bulletins de vote postaux, militaires et étrangers arrivés en retard près d’une semaine après le jour du scrutin. Une course législative d’État n’avait pas encore été convoquée.

En Californie, où le vote par correspondance s’est considérablement développé, cinq courses à la Chambre des États-Unis étaient restées sans appel. Le processus de dépouillement des votes de l’État a été à l’honneur cette semaine parce que les districts du Congrès de Californie étaient devenus essentiels pour déterminer quel parti contrôlerait la Chambre. L’appel aux républicains est finalement arrivé mercredi soir après que suffisamment de résultats aient été publiés dans un siège du comté de Los Angeles.

De longs décomptes des voix peuvent frustrer les candidats et leurs partisans, mais ils n’indiquent pas que quelque chose ne va pas avec le vote ou le décompte des bulletins de vote. Compter même dans les courses où un gagnant peut être appelé le soir des élections ne s’arrête pas tant que chaque bulletin de vote éligible n’a pas été vérifié et compté, et cela prend du temps – parfois quelques jours, voire une semaine ou plus.

De nombreux États autorisent le décompte des bulletins de vote à condition qu’ils portent le cachet de la poste le jour du scrutin et qu’ils soient reçus dans un délai déterminé. Ces bulletins doivent ensuite être vérifiés et comptés.

De plus, dans de nombreux États, les électeurs qui renvoient des bulletins de vote par correspondance avec des problèmes techniques disposent d’un certain nombre de jours pour les résoudre. Dans le comté de Bartow, en Géorgie, les derniers bulletins de vote ont été comptés tard lundi après-midi, environ 30 minutes avant que les autorités locales ne certifient l’élection.

“Une grande partie du travail important que nous effectuons pour les élections se produit après le jour du scrutin”, a déclaré Joseph Kirk, le superviseur des élections du comté.

Une semaine après l’élection, les responsables de tout le pays comptaient toujours les bulletins de vote déposés par des militaires ou des Américains qui se trouvent à l’étranger, ainsi que les bulletins de vote qui ont été déposés provisoirement lorsqu’il y avait des questions sur l’éligibilité.

L’Arizona et le Nevada devaient encore compter 2% de leurs bulletins de vote mardi, et dans l’Oregon, c’était 4%. La Californie à l’époque devait encore compter 31% de ses bulletins de vote en suspens estimés.

Les électeurs de chacun de ces États reçoivent automatiquement un bulletin de vote à chaque élection. C’est la même chose dans le Colorado, où les responsables électoraux affirment que le système de vote par correspondance de l’État, développé par les deux principaux partis, fonctionne comme par le passé. L’attention portée au processus de décompte des voix n’apparaît que lorsqu’il y a une course très médiatisée qui est exceptionnellement serrée, comme c’est le cas cette année avec la candidature à la réélection de la représentante républicaine Lauren Boebert dans le 3e district du Congrès – toujours non convoquée jeudi.

Certains se sont emparés du processus de dépouillement des bulletins de vote dans le comté de Maricopa en Arizona, de loin le plus peuplé de l’État, pour remettre en question l’intégrité de l’élection. Les partisans de Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur, ont déclaré qu’il était suspect qu’il ait fallu des jours pour compter les bulletins de vote. Lake a critiqué la transformation du jour du scrutin en ce qu’elle appelle la «semaine électorale» et n’a pas concédé la course.

L’ancien président Donald Trump a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux : “Je suppose que tout le monde regarde l’Arizona alors que la victoire électorale facile du grand lac Kari est lentement, mais systématiquement, évacuée d’elle et du peuple américain.”

Certaines critiques sont fondées sur une mauvaise compréhension du processus. Les totaux des votes changent à mesure que davantage de bulletins de vote sont comptés, ce qui peut signifier qu’un candidat devance l’autre.

Le républicain de l’Ohio LaRose a déclaré dans une interview après son tweet qu’il était favorable au processus de son État, dans lequel l’État ne publie les résultats que le soir des élections, puis une deuxième fois après le traitement de tous les bulletins de vote. Il a déclaré que la publication progressive des résultats, comme le fait l’Arizona, peut promouvoir des «théories du complot sauvages» et exercer une pression sur les travailleurs électoraux.

Contribuer aux défis dans le comté de Maricopa a été un afflux massif de bulletins de vote par correspondance déposés le jour du scrutin. Avant les élections, des militants conservateurs qui croient à tort que les élections de 2020 ont été volées à Trump avaient exhorté les partisans à ne pas voter avant la dernière minute ou à remettre leurs bulletins de vote par correspondance le plus tard possible afin d’empêcher – à leur avis – les démocrates de truquer l’élection.

Il n’y a aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020 ou de cette année. Jen Easterly, directrice de la US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe que les systèmes de vote aient changé ou supprimé des votes, ou aient été compromis de quelque manière que ce soit.

Les bulletins de vote par correspondance prennent plus de temps à compter en raison des nombreuses étapes de vérification intégrées au processus pour se prémunir contre les fraudes potentielles. Il s’agit notamment de faire correspondre les bulletins de vote à la base de données d’inscription des électeurs et de vérifier les informations de signature ou d’identification.

“Vous ne pouvez pas ignorer l’impact qu’a eu le traitement des bulletins de vote par correspondance”, a déclaré Jennifer Morrell, une ancienne responsable des élections locales de l’Utah et du Colorado qui conseille désormais les responsables fédéraux et étatiques sur l’administration et la sécurité des élections. “Toutes ces choses prennent du temps pour bien faire les choses.”

L’Utah est le seul État dirigé par les républicains à envoyer des bulletins de vote à tous les électeurs actifs. Le système de vote par correspondance a été mis en place progressivement au cours de la dernière décennie, et les électeurs y sont massivement favorables, même si le décompte dans les courses serrées peut prendre des semaines. En 2020, 92% de l’électorat de l’État a utilisé des bulletins de vote par correspondance.

Cette année, les républicains ont remporté des courses dans tout l’État de l’Utah avec des marges convaincantes, mais le résultat dans un district du Congrès a été décidé certaines années par un point de pourcentage ou moins. Cela signifiait que le vainqueur n’était pas déterminé avant plusieurs semaines, et pourtant l’attente n’a pas généré de plaintes de la part des membres de l’un ou l’autre des partis, a déclaré l’ancien représentant américain Ben McAdams, qui a perdu sa réélection au siège en 2020.

“C’est malheureux quand les gens sont vraiment sélectifs dans leurs plaintes concernant les élections”, a-t-il déclaré, comparant le vote par correspondance dans l’Utah à d’autres États. «À l’échelle nationale, il semble que ce soit malhonnête. Vous devez vous demander quelles sont leurs motivations lorsqu’ils trouvent des problèmes dans les courses où ils perdent, mais ne voient aucun problème dans les courses qu’ils gagnent.

L’Utah, un État qui a voté deux fois pour Trump, n’avait toujours pas compté 8% de ses bulletins de vote estimés mardi. Tout simplement parce que le décompte se poursuit longtemps après le jour du scrutin n’est pas une raison de s’alarmer, a déclaré Ryan Cowley, directeur des élections de l’Utah.

Il a déclaré que des dizaines de milliers d’électeurs ont attendu le jour du scrutin pour soumettre leurs bulletins de vote par correspondance.

“La façon dont je le vois, c’est que vous pouvez soit l’avoir très rapidement, soit vous pouvez l’avoir très précis, mais vous ne pouvez pas vraiment avoir les deux”, a déclaré Cowley.

___

Smyth a rapporté de Columbus, Ohio. les rédacteurs de l’Associated Press Jim Anderson à Denver ; Sam Metz à Salt Lake City et Andrew Selsky à Salem, Oregon, ont contribué à ce rapport.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Christina A. Cassidy et Julie Carr Smyth, Associated Press