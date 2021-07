Un long test Covid pourrait bientôt être disponible, espèrent les chercheurs

Shalonda Williams-Hampton, 32 ans, fait prélever son sang par le personnel médical de Northwell Health pour les tests d’anticorps qui détectent si une personne a développé une immunité contre la maladie à coronavirus (COVID-19) à la First Baptist Cathedral de Westbury à Westbury, New York, 13 mai 2020.

« Long Covid » – le nom donné aux symptômes persistants que des millions de personnes ont signalé souffrir après une infection à Covid-19 – est là pour « nous hanter encore un certain temps », selon un scientifique étudiant l’impact de la maladie. Mais on espère qu’un test de diagnostic pourra bientôt être développé.

Les symptômes du long Covid varient mais peuvent inclure une fatigue continue, un essoufflement, des pertes de mémoire ou des problèmes de concentration (surnommés « brouillard cérébral »), des insomnies, des douleurs thoraciques ou des vertiges. Cependant, cela reste une maladie mal comprise et les scientifiques ne savent pas encore pourquoi certaines personnes continuent de présenter certains symptômes après Covid, mais pas d’autres.

Les données recueillies dans une étude britannique ont récemment suggéré que des millions de personnes pourraient être affectées par un long Covid à la suite d’une infection à coronavirus. À ce jour, plus de 187 millions de cas de Covid ont été enregistrés dans le monde. Compte tenu de ce nombre, la quantité potentielle de personnes qui pourraient être affectées par le long Covid est importante.

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré mardi à CNBC que « les données (sur le long Covid) arrivent en masse et rapidement et ce qu’elles disent, sur les 170 millions de personnes et plus sur la planète qui ont été infectées par ce virus, que 10 à 20 % d’entre eux auront des symptômes persistants à long terme. »

« Ce que vous voyez, ce sont des gens qui ont une respiration sifflante ou un essoufflement et de la fatigue et un brouillard cérébral et cette longue liste d’environ 50 symptômes. C’est donc vraiment une chose et c’est une chose qui va nous hanter pendant un certain temps encore. C’est un prix que nous devons payer et nous devons examiner en termes de vie et d’emploi des gens et de soins de santé pour eux », a-t-il déclaré à Squawk Box Europe de CNBC.

Altmann a noté que les données sur le long Covid étaient « très reproductibles à travers la planète, que vous regardiez en Chine ou au Bangladesh ou en France ou aux États-Unis ».

Les causes potentielles de long Covid envisagées par les scientifiques incluent les dommages aux organes causés par l’infection à Covid, les problèmes du système immunitaire suite à une infection ou une réactivation du virus ; ou peut-être une combinaison de facteurs.

Une étude britannique, publiée en octobre dernier, a identifié les principaux facteurs qui augmentent la probabilité que les patients souffrent à long terme du coronavirus, avec l’âge, le poids et le sexe parmi eux. Mais d’autres recherches laissent espérer qu’il pourrait bientôt y avoir un test pour diagnostiquer cette maladie peu comprise mais qui change souvent la vie.