Un long séjour à Bengaluru est la raison du succès, déclare l’avant Gurjant

L’attaquant indien de hockey masculin Gurjant Singh estime que le temps que les garçons ont passé ensemble au camp de Bengaluru pendant la pandémie les avait aidés à «construire une compréhension naturelle» et c’était la raison du succès récent de l’équipe.

L’Inde a récemment battu l’Argentine, championne olympique, aux deux matchs de la FIH Pro Hockey League en plus de remporter deux des quatre matchs d’entraînement.

Les équipes indiennes de hockey masculin et féminin s’entraînent au centre de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Bengaluru depuis plus d’un an.

Singh, qui a disputé 47 matches pour l’Inde, a déclaré: «Nous sommes tous ensemble au camp depuis un an, et je ne pense pas qu’une autre équipe aurait passé autant de temps ensemble pendant le verrouillage. Je pense que c’est l’un des points positifs du fait que tout le monde est ensemble depuis si longtemps.

«Après la fin du verrouillage national, nous n’avons jamais cessé de nous entraîner. Nous avons continué à travailler dur et à communiquer les uns avec les autres tout au long du temps passé ensemble. Je pense que cela a construit une compréhension naturelle parmi nous et à cause de cela, l’équipe a travaillé en tant qu’unité. C’est donc l’une des principales raisons de nos tournées réussies en Europe et en Argentine », a déclaré Singh, qui faisait partie de l’équipe qui a tourné à la fois en Europe et en Argentine.

L’attaquant de 26 ans a ajouté: «Nous avions tous cette envie de performer, de mettre toutes nos préparations à l’épreuve, en particulier contre une équipe de qualité comme l’Argentine. Donc, nous étions vraiment ravis d’être de retour. Nous étions dans un nouvel état d’esprit, et je pense que cela nous a vraiment aidés à prendre de l’élan lors des tournées. «

Le joueur né à Amritsar estime que l’expérience des tournées récentes aidera la cinquième équipe mondiale à rivaliser avec des équipes solides aux Jeux olympiques.

«C’est un plus que nous ayons eu la chance de jouer contre l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Argentine à ce moment crucial. Nous avons non seulement connu nos forces et nos faiblesses, mais aussi les leurs. Nous avons appris à connaître leur style de jeu. Par conséquent, je pense que cette expérience nous aidera vraiment à rivaliser avec eux aux Jeux olympiques », a déclaré Singh.

