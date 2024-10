Un long métrage tourné dans la région de Thompson-Nicola devrait rapporter 5 millions de dollars – Kamloops News

Photo de : Castagnettes File Photo

Un long métrage tourné dans la région de Thompson-Nicola, terminé le mois dernier, devrait ajouter environ 5 millions de dollars à l’économie locale.

La commissaire au cinéma de Thompson Nicola Film Ccommission, Terri Hadwin, a déclaré que la production de 4 millions de dollars de Lunar Sway avait passé une grande partie du mois de septembre à tourner dans des lieux répartis dans toute la région.

« Nous estimons qu’ils ont dépensé environ 2 millions de dollars dans la région », a déclaré Hadwin.

« Ils disent en quelque sorte quelles sont les dépenses directes, puis les multiplient par 2,5 pour cent pour obtenir le montant global des mesures de relance attendues. »

Elle a noté que des équipes de l’Ontario avaient été amenées à travailler sur la production, mais que des membres de l’équipe locale avaient également été impliqués.

Au printemps dernier, Hadwin a déclaré à Castanet Kamloops que l’impact économique des productions dans la région devrait rebondir après que deux grèves à Hollywood ont entraîné une baisse significative des dépenses cinématographiques l’année dernière.

Le TNFC a généré une production directe d’environ 18 millions de dollars en 2022, qui est tombée à 6,25 millions de dollars en 2023.

Lunar Sway est décrit comme une comédie noire centrée sur un habitant d’une petite ville du désert qui se lance dans une aventure avec sa mère biologique éloignée.

« Il contient de l’humour pour adultes, donc ce n’est certainement pas pour toute la famille de se rassembler et de regarder », a déclaré Hadwin.

Le film est écrit, réalisé et produit par le cinéaste canadien primé Nick Butler et met en vedette Noah Parker, Liza Weil et Douglas Smith.

Hadwin a déclaré que le TNFC avait été approché par Butler en février dernier avant de se rendre dans la région cet été pour repérer divers endroits avant le tournage.

Les entreprises présentées dans le film comprennent l’Oasis Hotel and Pub, le Desert Inn et les entrepôts de BN Dulay à Cache Creek, le Vulture Garage et le Baits Motel à Spences Bridge et plusieurs propriétés dans et autour d’Ashcroft.

Hadwin a déclaré que la production avait terminé le tournage le 30 septembre à Kelowna.

« J’ai vu quelques captures d’écran de ce qu’ils capturaient [and] J’ai dû être sur le plateau à plusieurs endroits. J’ai vraiment, vraiment hâte de le voir une fois terminé », a déclaré Hadwin.

Butler a décrit la fusillade dans la région comme une « expérience incroyable » dans un communiqué de presse publié par le TNFC.

« Terri a été un système de soutien inestimable et continu pour notre production. Elle nous a aidés à trouver des lieux à couper le souffle dans la région de Thompson-Nicola qui ajouteront beaucoup à notre film », a-t-il déclaré.

Le film devrait sortir en salles fin 2025.