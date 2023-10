Détails Par Personnel en ligne de Native News

28 octobre 2023

Maintenant que le FX révolutionnaire Chiens de réservation La série a pris fin après trois saisons, les spéculations se multiplient sur un Chiens de réservation un long métrage.

Les spéculations ont commencé à la fin du mois dernier lorsque Chiens de réservation Le co-créateur Sterlin Harjo (Seminole/Muscogee) a déclaré à Variety qu’il était ouvert aux retombées de la série et a laissé entendre qu’un long métrage sur la série pourrait être dans le futur.

“Je veux faire des spin-offs”, a-t-il déclaré. « J’essaie déjà. Dès que nous avons annoncé la fin, je me suis dit : « Je pense connaître un excellent long métrage que je pourrais faire, un retour de Rez Dogs. » Donc, je complote déjà. C’est juste qu’il fallait que cette histoire se termine. Cette histoire parlait de perte, de chagrin et de passage à l’âge adulte. Et c’était l’arc que nous voulions raconter. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le récupérer. Mais il n’y a pas de suite pour le moment. Cela pourrait facilement revenir, mais ce sera autre chose. Et ce sera plus tard.

Le Chiens de réservation La série a été co-créée par Harjo et Taika (Maoris) et mettant en vedette un casting et une équipe entièrement autochtones, la série a été saluée pour avoir brisé les stéréotypes réducteurs sur la vie autochtone moderne. Le New York Times a qualifié la série de « chef-d’œuvre de tous les âges ».

Le casting, avec Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor et Paulina Alexisest devenu un succès instantané parmi les Amérindiens qui voyaient la vie telle qu’ils la connaissent comme celle des autochtones vivant dans la société moderne venue vivre à la télévision.

Il est bien trop tôt pour spéculer si ces quatre-là feraient partie d’un éventuel film.

La spéculation sur un éventuel film Reservation Dogs s’est développée après ÉcranRant a publié un article intitulé“Le film Reservation Dogs : prévision de la date de sortie, chances de confirmation et tout ce que nous savons.”

L’article de ScreenRant fait ces observations :

Bien que le film n’ait pas encore été officiellement confirmé et qu’il n’y ait pas de date de sortie définie, Harjo prépare déjà et est prêt à poursuivre l’histoire d’une manière différente.

L’intrigue du film est inconnue, mais on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une nouvelle histoire qui dépasse les thèmes du deuil et de la majorité explorés dans la série. Le casting du film n’est pas non plus confirmé, mais peut inclure le casting original et des noms potentiellement très médiatisés.

Y a-t-il un Chiens de réservation le film arrive ? Restez à l’écoute!

