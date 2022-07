Un long héritage: comment les cicatrices des pires inondations jamais enregistrées en Allemagne sont encore profondes, un an plus tard | Nouvelles du monde

Un an après l’une des pires inondations de l’histoire de l’Allemagne, et les cicatrices de la catastrophe sont toujours visibles.

Dans certaines rues d’Altenburg, aucun bâtiment n’a été épargné.

Les façades pendent des maisons.

Des croix rouges sur les murs et les portes marquent les condamnés – les dégâts sont trop importants pour être réparés.

Dans d’autres régions de la vallée de l’Ahr, les commerces restent fermés ou confinés.

Plus que 180 personnes en Allemagne de l’Ouest sont mortes lorsque l’eau a balayé les communautés.

À certains endroits, la pluie était si forte qu’elle a emporté la terre, car des conditions météorologiques extrêmes ont mis à genoux une superpuissance européenne.

Un an plus tard, la maison de Martin Eggerts à Sinzig se dessèche toujours.

Image:

La maison de Martin Eggerts



Les inondations ont atteint le balcon du premier étage.

Il dit qu’il n’y avait aucun avertissement pour l’ampleur de ce qui allait arriver.

Il ne pouvait que regarder l’eau inonder la maison de soins d’en face, tuant 12 personnes.

Suite:

Les images avant et après montrent toute l’étendue de la dévastation

“L’eau a continué à monter et puis nous avons entendu l’une des personnes vivant dans l’immeuble crier:” Au secours, aidez-moi. Il se tenait à l’arbre ou à la fenêtre, il était le seul à avoir survécu au sous-sol.

“Nous avons dû l’appeler:” Attendez. Attendez. Vous serez bientôt en sécurité “.”

L’Allemagne est la plus grande économie de l’UE, mais un an plus tard, certaines communautés ne sont plus que la coquille de ce qu’elles étaient.

Le gouvernement a promis 30 milliards d’euros pour la reconstruction, mais beaucoup se plaignent que l’argent tarde à arriver.

Les gens craignent d’être oubliés et se demandent s’ils seront mieux protégés à l’avenir.

Aux abords de Bad Neuenahr-Ahrweiler, des maisons-conteneurs temporaires abritent les victimes.

Image:

La maison d’Anja et Rainer Schumacher a été détruite



“J’ai peur de l’eau”

Anja et Rainer Schumacher me font visiter leur petite chambre à un lit.

Anja est encore profondément traumatisée.

“Je ne dors pas bien. Je suis incroyablement terrifiée par l’eau. Il ne s’agit pas de prendre une douche, mais s’il pleut dehors, je panique, alors je dois m’arrêter et garer ma voiture”, dit-elle.

Leur maison est encore trop endommagée et dangereuse pour y vivre.

“Tout est brisé, tout est détruit. La ville est détruite, notre maison est détruite. Tout est détruit”, dit-elle en se mettant à pleurer.

Dans la vallée de l’Ahr, l’industrie viticole locale a été durement touchée. Des millions d’euros de dégâts ont été causés du jour au lendemain.

Peter Kriechel a perdu 40 000 litres de vin et 20 000 bouteilles.

“C’était un tsunami”

Il vend maintenant des bouteilles inondées pour amasser des fonds pour aider l’industrie à se reconstruire.

“Je pense que le changement climatique est un très gros problème, nous devons donc nous protéger. Ce n’était pas des crues, c’était un tsunami. C’était une grosse vague qui a tout détruit dans cette vallée”, dit-il.

Et alors que la reconstruction se poursuit, les experts avertissent que des conditions météorologiques plus extrêmes sont à prévoir à l’avenir.

Image:

Professeur Dr Claudia Kemfert



“L’Allemagne n’est pas préparée pour le moment”, déclare le professeur Dr Claudia Kemfert, chef du département de l’énergie, des transports et de l’environnement à Allemand Institut de recherche économique.

“La probabilité augmente que ce type d’événements se produise plus souvent et même plus intense parce que nous ne sommes qu’au début du changement climatique.”

Critiqué pour son manque de préparation et son sous-équipement, le gouvernement allemand a un nouveau plan de résilience aux catastrophes.

Mais le changement climatique a poussé ce pays à ses limites et la prochaine épreuve pourrait être encore plus brutale.