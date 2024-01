Un long COVID crée des changements dans le sang, facilitant la détection, selon une étude

Une équipe internationale de scientifiques a découvert des changements distincts dans le sang des personnes atteintes d’un long COVID, suggérant une stratégie potentielle pour diagnostiquer et peut-être traiter une maladie mystérieuse qui prend de nombreuses formes.

L’étude importante, publié jeudi dans la revue Science, ajoute à notre compréhension du long COVID, les symptômes persistants et souvent débilitants ressentis par certaines personnes, en révélant des changements dans les protéines que le corps produit en réponse à une inflammation qui peut persister des mois après l’infection. Il a également détecté des caillots sanguins et des lésions tissulaires.

« Nous avons identifié des modèles communs chez les patients atteints de COVID long qui ne se sont pas rétablis six mois après une infection aiguë », par rapport aux patients en bonne santé, a écrit l’équipe, une collaboration de scientifiques de l’École de médecine Icahn de New York au Mont Sinaï, en Suisse, en Suède et à Londres.

Il existe un énorme besoin de diagnostiquer et de trouver des moyens efficaces de traiter la COVID longue, une constellation de symptômes comprenant l’épuisement, les migraines, le brouillard cérébral et les nausées.

Bien que sa prévalence soit difficile à estimer, les enquêtes suggèrent que la COVID longue pourrait toucher 5,3 à 7,5 % des personnes infectées par le virus. Plus vous recevez de vaccins, moins vous avez de chances de l’obtenir. Une dose de vaccin réduit le risque de 21 %, deux doses le réduisent de 59 % et trois doses ou plus le réduisent de 73 %, selon une étude récente.

Qu’est-ce qui cause le long COVID ? Longtemps après l’infection initiale, la réponse immunitaire ne cesse de se battre.

Les experts ne savent pas pourquoi, mais les recherches de l’Université de San Francisco ont révélé de minuscules fragments du virus SARS-CoV-2, peut-être cachés dans les tissus, qui persistent longtemps après l’infection. Il existe des preuves mitigées sur l’efficacité du médicament antiviral Paxlovid dans la prévention du COVID long.

Il existe un besoin désespéré de tests de diagnostic et de traitement pour le COVID long. Actuellement, les médecins traitent les symptômes plutôt que la cause sous-jacente.

Les nouveaux résultats sont importants car l’étude « démontre un dysfonctionnement, ce qui est important pour les patients », a déclaré Jaime Seltzer, directeur de la sensibilisation scientifique et médicale du groupe de défense. MEActionqui défend les patients atteints de COVID long et d’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique, ou EM/SFC, provoqués par d’autres infections virales.

« Deuxièmement, ils ouvrent la voie à des traitements potentiels, et même éventuellement à des mécanismes » de la maladie, a-t-elle déclaré.

Cet article s’appuie sur notre compréhension du long COVID en reliant les changements qui se produisent au cours d’une infection aiguë à des anomalies à plus long terme dans les marqueurs de la fonction des cellules sanguines, a déclaré Dr Michael Peluso, un médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital général Zuckerberg de San Francisco, qui étudie les mécanismes biologiques à l’origine du long COVID et l’impact à long terme de l’infection sur la santé.

“Cela suggère qu’il existe une relation entre le virus, ses effets immunitaires et les modifications de certaines voies de coagulation sanguine”, a-t-il déclaré.

Bien que l’étude représente un autre pas en avant dans la compréhension de la science du long COVID, elle ne changera pas immédiatement l’approche du diagnostic ou du traitement de la maladie, a déclaré Peluso.

“Nous avons besoin de davantage d’investissements dans des études plus vastes pour tirer parti de ces résultats, ainsi que dans des essais cliniques pour vérifier si la modification de certaines des anomalies découvertes ici pourrait entraîner un bénéfice symptomatique”, a-t-il déclaré.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont analysé les changements dans le sang de 113 patients qui se sont complètement rétablis du COVID-19 ou qui ont développé un long COVID, ainsi que des personnes en bonne santé.

Plus précisément, ils ont mesuré les niveaux de 6 596 protéines différentes chez les participants à l’étude sur une période d’un an, puis ont de nouveau échantillonné le sang six mois et un an plus tard. Les protéines agissent comme des clés qui s’insèrent dans plusieurs verrous à la surface des cellules. Les changements dans les protéines signifient que les processus cellulaires sont altérés.

L’équipe a découvert que les patients atteints d’un long COVID présentaient des changements dans le système de protéines qui combat les agents pathogènes, comme les virus. La dérégulation de ces protéines pourrait contribuer à la formation de minuscules « microcaillots » parfois observés chez les patients atteints d’une longue COVID.

Ce type de dérégulation a également été observé chez des personnes atteintes d’autres maladies persistantes liées à une infection, telles que le syndrome de fatigue chronique, a déclaré Seltzer. C’est la façon dont le corps s’adapte, dit-elle.

Il y a des mises en garde. Avec seulement 113 patients, l’étude était relativement petite. De nombreux participants étaient si malades qu’ils ont dû être hospitalisés, ce qui aurait pu influencer les résultats. Enfin, elle n’a étudié les changements que dans l’année suivant l’infection ; trois à cinq ans plus tard, il peut y avoir différents marqueurs dans le sang, a déclaré Seltzer.

Ces caractéristiques suggèrent des interventions potentielles, a écrit Wolfram Ruf du Centre de thrombose et d’hémostase en Allemagne, dans un commentaire qui accompagnait le rapport. Peut-être que des anti-inflammatoires pourraient aider. Les anticoagulants peuvent réduire le risque de caillots sanguins dangereux.

« À terme, nous espérons que certaines de ces découvertes pourront être appliquées en clinique, mais nous en sommes encore loin », a déclaré Peluso. « Nous devons maintenir cet élan pour obtenir des réponses pour les dizaines de millions de personnes atteintes de cette maladie invalidante. »

