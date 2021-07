Un logiciel espion israélien utilisé pour pirater les téléphones de 37 militants et journalistes dont deux proches de Jamal Khashoggi

Les logiciels espions ISRAÉLI utilisés pour pirater les téléphones appartiennent à 37 militants et journalistes – dont deux femmes proches de Jamal Khashoggi.

Des militants, des journalistes et des politiciens du monde entier ont été espionnés en utilisant des logiciels espions de qualité militaire développés par la société israélienne privée Pegasus, ont indiqué dimanche des rapports.

Parmi les numéros trouvés sur la liste figuraient deux appartenant à des femmes proches du journaliste Jamal Khashoggi Crédit : Alamy

La fuite concernait 50 000 numéros de téléphone – y compris des diplomates et des chefs d’État Crédit : Getty

Le Washington Post, le Guardian, Le Monde et plusieurs autres organes de presse ont collaboré à une enquête sur une fuite de données.

La fuite concernait 50 000 numéros de téléphone qui auraient été identifiés comme des personnes d’intérêt par les clients du groupe israélien NSO – un leader dans l’industrie des logiciels espions privés en pleine croissance et largement non réglementée – depuis 2016.

Parmi les numéros trouvés sur la liste figuraient deux femmes appartenant à des femmes proches du journaliste d’origine saoudienne Jamal Khashoggi, qui a été assassiné par un commando saoudien en 2018, a révélé l’enquête.

L’analyse suggère que l’outil d’espionnage a été utilisé par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour cibler les téléphones de proches associés de Khashoggi dans les mois qui ont suivi sa mort, rapporte The Guardian.

Le procureur turc enquêtant sur la mort du journaliste du Washington Post était également candidat au ciblage, suggère la fuite de données.

La liste comprenait également le numéro d’un journaliste indépendant mexicain qui a ensuite été assassiné dans un lave-auto.

Son téléphone n’a jamais été retrouvé et il n’était pas clair s’il avait été piraté.

COUVRANT 50 PAYS

Les journalistes ont pu identifier plus de 1 000 personnes dans plus de 50 pays sur la liste.

Les chiffres sont concentrés dans des pays connus pour surveiller leurs citoyens, a révélé l’enquête.

L’analyse des données a révélé qu’au moins 10 gouvernements – considérés comme des clients des ONS – saisissaient des chiffres dans un système, y compris l’Azerbaïdjan, le Mexique, l’Inde et les Émirats arabes unis.

Parmi les numéros sur la liste figurent des journalistes d’organisations médiatiques du monde entier, notamment l’Agence France-Presse, le Wall Street Journal, CNN, le New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, l’Associated Press , Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters et Voice of America, a déclaré le Guardian.

L’utilisation du logiciel pour pirater les téléphones des reporters d’Al-Jazeera et d’un journaliste marocain a déjà été signalée par Citizen Lab – un centre de recherche de l’Université de Toronto, et Amnesty International.

Le Washington Post a déclaré que les numéros figurant sur la liste appartenaient également aux chefs d’État et aux premiers ministres, aux membres des familles royales arabes, aux diplomates et aux politiciens, aux militants et aux dirigeants d’entreprise.

Le Guardian a déclaré que l’enquête suggère « un abus généralisé et continu » de Pegasus, qui, selon NSO, est destiné à être utilisé contre des criminels et des terroristes.

Mais le ciblage des 37 smartphones semblerait entrer en conflit avec l’objectif déclaré de l’octroi de licence par NSO pour le logiciel espion Pegasus, selon des rapports.

Le ministre israélien de la Défense réglementerait étroitement NSO, accordant des licences d’exportation individuelles avant que sa technologie de surveillance puisse être vendue à un nouveau pays.

NSO a déclaré que le chiffre de 50 000 était « exagéré », mais a déclaré qu’il « continuerait à enquêter sur toutes les allégations crédibles d’abus et prendrait les mesures appropriées ».

Amnesty International et Forbidden Stories, une organisation de médias à but non lucratif basée à Paris, ont initialement eu accès à la fuite, qu’ils ont partagée avec les organisations de médias.

En décembre, Citizen Lab a déclaré que des dizaines de journalistes d’Al-Jazeera avaient vu leurs communications mobiles interceptées par une surveillance électronique sophistiquée.

Jamal Khashoggi a été assassiné par un commando saoudien en 2018 Crédit : PA