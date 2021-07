Un logiciel espion israélien utilisé pour cibler les téléphones de journalistes et d’activistes, selon une enquête

Un logiciel espion privé israélien a été utilisé pour pirater des dizaines de smartphones appartenant à des journalistes, des militants des droits de l’homme, des dirigeants d’entreprise et la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi. selon une vaste enquête par le Washington Post et 16 autres organes de presse.

Le logiciel espion de qualité militaire aurait été autorisé par la société de logiciels espions israélienne NSO Group. L’enquête a découvert que les téléphones piratés figuraient sur une liste de plus de 50 000 numéros basés dans des pays connus pour surveiller les gens.

La liste des numéros a été partagée avec le Post et d’autres organisations médiatiques par Hidden Stories et le groupe de défense des droits humains Amnesty International.

Groupe ONS a nié les conclusions du rapport dans plusieurs déclarations, arguant que l’enquête comprend des « théories non corroborées » basées sur « une interprétation trompeuse des données divulguées à partir d’informations de base accessibles et manifestes ».

NSO Group a également déclaré qu’il continuerait d’enquêter sur toutes les allégations crédibles d’abus et de prendre les mesures appropriées.

Le logiciel espion Pegasus de NSO Group est autorisé aux gouvernements du monde entier et peut pirater les données d’un téléphone mobile et activer le microphone, selon le rapport. NSO a déclaré que le logiciel espion n’est utilisé que pour surveiller les terroristes et autres criminels.

Lire le rapport complet ici.