Un logiciel de préparation de déclarations de revenus populaire a envoyé des informations financières à Meta : rapport

Logiciel de préparation d’impôt populaire, y compris TaxAct TaxSlayer et Bloc H&R envoyé des informations financières sensibles à la société mère de Facebook Méta grâce à son code répandu, connu sous le nom de pixel, qui aide les développeurs à suivre l’activité des utilisateurs sur leurs sites, une enquête menée par Le balisage trouvé.

Dans un rapport publié avec The Verge mardi, le point de vente a découvert que le logiciel envoyait des informations telles que des noms, des adresses e-mail, des informations sur les revenus et les montants de remboursement à Meta. Le balisage a découvert la piste de données grâce à un projet plus tôt cette année avec Mozilla Rally appelé “Pixel Hunt”, où les participants ont installé une extension de navigateur qui a envoyé au groupe une copie des données partagées avec Meta via son pixel.

“Les annonceurs ne doivent pas envoyer d’informations sensibles sur les personnes via nos outils commerciaux”, a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC dans un communiqué. “Cela va à l’encontre de nos politiques et nous enseignons aux annonceurs comment configurer correctement les outils commerciaux pour éviter que cela ne se produise. Notre système est conçu pour filtrer les données potentiellement sensibles qu’il est capable de détecter.”

Méta considère informations potentiellement sensibles pour inclure des informations sur les revenus, les montants des prêts et l’état de la dette.

Le balisage a également révélé que TaxAct avait transmis des informations financières similaires à Google via son outil d’analyse, bien que ces données n’incluent pas de noms.

“Toutes les données de Google Analytics sont obscurcies, ce qui signifie qu’elles ne sont pas liées à un individu et nos politiques interdisent aux clients de nous envoyer des données qui pourraient être utilisées pour identifier un utilisateur”, a déclaré un porte-parole de Google à CNBC. “De plus, Google a des politiques strictes contre la publicité aux personnes basée sur des informations sensibles.”

Les représentants des services de préparation des déclarations n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Lire le rapport complet sur Le bord.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Facebook combat Apple sur les fonctionnalités de confidentialité des utilisateurs dans la mise à jour iOS