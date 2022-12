Un logement, un hôpital ou les deux ? Les conseillers du canton de la RGT s’inquiètent de l’avenir des terrains de la Ceinture de verdure

Les élus d’un canton de la région du Grand Toronto craignent qu’un éventuel accord qui pourrait voir un promoteur faire don d’un terrain de la Ceinture de verdure pour un nouvel hôpital n’entraîne également un développement résidentiel indésirable dans la même région.

Dans le cadre de sa récente proposition d’ouvrir des sections de terres protégées pour le logement, la province prévoit découper une parcelle de la Ceinture de verdure dans le canton de King et redésigner une zone adjacente de la moraine d’Oak Ridges d’agriculture à « zone de peuplement ». Cela ouvrirait les deux zones, situées à environ 50 kilomètres au nord de Toronto, au développement.

Le conseil de King s’est opposé à l’unanimité au changement de zonage et a voté pour pousser la province à utiliser la zone de la Ceinture de verdure pour un agrandissement prévu du Southlake Regional Health Centre de Newmarket. Cette résolution stipulait que le propriétaire foncier fournirait le terrain nécessaire pour le site de l’hôpital moyennant des « frais nominaux ».

Mais deux des sept conseillers craignent de se retrouver non seulement avec un hôpital, mais aussi avec une subdivision dont ils ne veulent pas. Leur malaise montre à quel point certains dirigeants locaux se sentent piétinés par la récente poussée du gouvernement Ford pour atteindre son objectif de construire 1,5 million de nouvelles maisons d’ici 2031.

“Il n’y a pas besoin de logement à cet endroit”, a déclaré la conseillère de King Avia Eek, qui représente le quartier qui comprend la région.

“Devoir conclure un accord pour dire:” Ouais, nous prendrons l’hôpital et vous pourrez développer le terrain “, je pense que ce n’est pas très agréable.”

REGARDER | Ce que Doug Ford a dit à propos de la Ceinture de verdure au fil des ans : Voici ce que Doug Ford a dit au fil des ans au sujet du développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario Qu’il s’engage à ne jamais s’appuyer dessus en 2018 ou qu’il fasse partie de la solution à la crise du logement en Ontario en 2022, voici comment la position du premier ministre sur la question controversée a changé.

La conseillère Debbie Schaefer a déclaré que les terres agricoles seraient probablement perdues à cause de l’étalement urbain.

“Le propriétaire a récemment acheté cette propriété pour 80 millions de dollars et elle ne va donc pas rester là et être une terre agricole”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai rien lu suggérant qu’il serait ce genre de philanthrope pour dire que nous allons avoir les terres agricoles les plus chères du monde.”

Les dossiers montrent que le propriétaire foncier a payé 80 millions de dollars pour 278 hectares de terres agricoles dans la Ceinture de verdure un peu plus d’un mois avant que le ministre du Logement n’annonce qu’il serait ouvert au développement.

Barb Steed, vice-présidente exécutive des services cliniques au Southlake Regional Health Centre à Newmarket, affirme que l’hôpital doit s’agrandir en raison de la surpopulation. (Hugo Lévesque/CBC)

“Notre besoin est grand”

Barb Steed, vice-présidente exécutive des services cliniques au Southlake Regional Health Centre, a déclaré que l’hôpital s’étendait à un modèle à deux sites parce que son site existant à Newmarket est surpeuplé.

“Juste pour répondre aux besoins que nous servons en ce moment, nous devrions être 89% plus gros que nous ne le sommes. Donc, notre besoin est grand”, a-t-elle déclaré.

Southlake a reçu une subvention provinciale de 5 millions de dollars pour planifier un nouveau site plus tôt cette année. Steed a déclaré que l’hôpital nécessiterait jusqu’à 40 hectares, mais n’a pas encore choisi d’emplacement.

« Idéalement, nous serions aussi proches que possible de ce site pour la logistique et ce qu’il y a de mieux pour les patients.

Le terrain de King est situé sur une vaste étendue de terres agricoles en face d’un lotissement de Newmarket. Il comprend des zones désignées comme «campagne protégée» et «système du patrimoine naturel», deux des niveaux les plus élevés de protection de la Ceinture de verdure.

En vertu des règlements provinciaux actuels, la construction d’un hôpital sur de tels terrains serait autorisée et ne nécessiterait aucun rezonage.

La province affirme avoir choisi des zones à retirer de la Ceinture de verdure en raison de leur proximité avec les zones urbaines existantes et du potentiel de construction rapide de logements. Le terrain à King est situé de l’autre côté de la rue Bathurst à partir d’un lotissement de Newmarket, mais à l’extérieur des limites urbaines du canton. (Yan Theoret/CBC)

Le propriétaire a acheté une propriété en septembre

Comme CBC Toronto a signalé pour la première fois , la propriété foncière et les registres de l’entreprise montrent que Green Lane Bathurst GP Inc. a payé 80 millions de dollars pour cinq parcelles de terrain le 15 septembre de cette année. La société, qui a été constituée en juillet, nomme Michael Rice comme directeur.

Rice est également président et chef de la direction de Rice Group, un développeur de vente au détail, industriel et d’infrastructure basé à Markham. Rice Group participe actuellement à plusieurs projets dans la région de York, notamment un lotissement résidentiel et un centre de distribution Loblaw à East Gwillimbury et un entrepôt Costco à Newmarket.

Une personne du nom de Michael Rice a fait don de plus de 10 000 $ au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario depuis 2018, selon les données d’Élections Ontario, dont un don de 946 $ fait en 2020 à l’association de circonscription du ministre du Logement Steve Clark.

La même personne a également fait don d’un montant moindre au Parti libéral de l’Ontario.

CBC-Radio Canada a contacté Rice Group pour lui demander quels étaient ses plans pour le terrain, mais l’entreprise n’a pas répondu à une demande d’entrevue ni à une liste de questions.

La conseillère du roi Avia Eek dit qu’elle soutient la construction d’un hôpital sur le terrain, mais craint que le reste du terrain ne soit aménagé en logements que le canton n’a pas prévus. (Hugo Lévesque/CBC)

Eek, le conseiller, a déclaré que les planificateurs du canton de King n’avaient pas désigné la zone de croissance, qui est censée être concentrée dans les zones déjà bâties de King City, Nobleton et Schomberg, selon le plan officiel du canton.

“Nous avons passé deux ans et demi à organiser des consultations publiques, des ateliers, des réunions publiques, à nous assurer que notre communauté dans le canton de King est développée et construite comme nos résidents le souhaitent, et non comme quelqu’un à Queens Park le pense. devrait être », a déclaré Eek.

REGARDER | Le plan de logement de la province pour la ceinture de verdure a été critiqué : La coalition rejette le projet de construction de logements dans la ceinture de verdure de l’Ontario Une coalition de 200 groupes et individus a rédigé une lettre appelant le gouvernement de l’Ontario à son intention d’avoir des dizaines de milliers de maisons situées dans la Ceinture de verdure de la province, une bande d’espaces verts et de terres agricoles protégés.

Pas de conditions sur les dons de terres : maire

Le maire de King, Steve Pellegrini, a déclaré que l’emplacement est idéal pour l’agrandissement de l’hôpital car il borde Newmarket et est donc proche à la fois du transport en commun rapide et des services municipaux tels que les égouts et les infrastructures d’eau.

“Cela nous a un peu pris au dépourvu, mais je vais profiter de l’occasion pour… dire que voici une opportunité d’avoir un nouveau deuxième campus à Southlake et travaillons dur pour le faire.”

Pellegrini n’a pas fourni de détails sur les discussions entre le personnel de la ville et le promoteur, mais a déclaré que l’offre de faire don du terrain avait été faite sans conditions.

Le maire de King, Steve Pellegrini, a déclaré que l’offre de terrain du promoteur pour l’hôpital n’était assortie d’aucune condition. Il dit qu’il n’est au courant d’aucun projet immédiat de construction de logements. (Hugo Lévesque/CBC)

Le maire a déclaré qu’il n’était pas encore au courant de plans de construction de maisons, mais un nouvel hôpital pourrait nécessiter d’autres installations telles qu’une clinique de radiographie, des cabinets médicaux et un parking.

“Nous n’avons pas vu de demande de plan d’implantation ou quoi que ce soit”, a déclaré Pellegrini.

Dans sa proposition de ceinture de verdure, la province a déclaré qu’elle souhaitait voir des progrès significatifs sur les approbations d’ici l’année prochaine, la construction devant commencer en 2025, ou les zones seront retournées à la ceinture de verdure.

Steed, le vice-président de l’hôpital, a déclaré qu’il faudrait au moins 10 ans pour construire le nouvel hôpital.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement a déclaré avoir reçu la demande du conseil de King pour la construction de l’hôpital, mais a réitéré que l’ouverture de sections de la Ceinture de verdure entraînerait la construction de 50 000 maisons.