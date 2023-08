Un locataire sur trois a emprunté de l’argent pour payer son loyer le mois dernier

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un locataire privé sur trois a été contraint d’emprunter de l’argent pour payer son loyer en l’espace d’un mois, selon de nouveaux chiffres choquants.

Plus de deux millions de personnes se sont tournées vers les cartes de crédit, les découverts, les membres de la famille ou même les prêts sur salaire pour répondre aux demandes des propriétaires.

La découverte intervient alors que les organismes de bienfaisance du logement avertissent que les locataires privés sont confrontés à « une crise comme jamais auparavant ».

L’indépendant a révélé le mois dernier que les locataires paient désormais quatre fois plus de leurs revenus que les propriétaires pour le logement à mesure que la situation s’aggrave.

Et une autre enquête a révélé que la majorité des conseils locaux n’avaient pas réussi à construire une seule maison au cours des cinq dernières années malgré 1,2 million de personnes sur des listes d’attente.

Maintenant, une enquête régulière auprès des locataires par l’association caritative Shelter, partagée avec L’indépendant, révèle que 33 % des personnes interrogées ont dû emprunter de l’argent pour payer leur loyer au cours du mois dernier lors d’une enquête en juin. Le chiffre est le plus élevé depuis avant la pandémie, selon l’organisme de bienfaisance.

Quinze pour cent des locataires en Angleterre utilisaient des cartes de crédit ou des découverts tandis que 8 pour cent s’étaient tournés vers leur famille ou leurs amis pour leur prêter de l’argent.

L’enquête de Shelter a également révélé que la moitié des locataires qui travaillent ne sont qu’à un chèque de paie de perdre leur maison, 34% étant incapables de payer leurs frais de logement avec leurs économies s’ils perdaient leur emploi.

Ce chiffre a augmenté de près d’un tiers au cours des deux dernières années alors que la crise du coût de la vie sévit, selon l’organisme de bienfaisance.

«Les locataires privés à travers le pays sont confrontés à une crise comme jamais auparavant. Des décennies d’échec du gouvernement à construire suffisamment de logements sociaux signifient que la pression sur la location privée sursouscrite est pire que jamais », a déclaré Polly Neate, directrice générale de Shelter.

«Le manque criant de logements sociaux signifie que des pans entiers de personnes s’en sortent à peine car ils sont obligés de se disputer des locations privées extrêmement chères, car il n’y a rien d’autre. Alors que les factures de nourriture et des ménages continuent d’augmenter, la situation est précaire pour des milliers de locataires qui sont à un chèque de paie de perdre leur maison et le spectre de l’itinérance.

« Le temps des politiques au coup par coup est révolu. Pour freiner l’urgence du logement, nous avons besoin d’une alternative véritablement abordable à la location privée. Nous savons que le logement social convient à la plupart des gens parce qu’il est sûr et que les loyers sont liés aux revenus locaux. Au lieu de mots vides de sens, le gouvernement et chaque parti politique doivent s’engager à construire des milliers de logements sociaux supplémentaires.

En juillet, l’Office des statistiques nationales a déclaré que les loyers augmentaient à leur rythme le plus rapide depuis le début des records, avec un bond de 5,1% en moyenne au cours des 12 mois jusqu’en juin 2023.

Le gouvernement s’est engagé sous la première ministre Theresa May à améliorer les conditions des locataires en interdisant les expulsions sans faute – mais des années plus tard, la législation, le projet de loi sur les locataires (réforme), progresse toujours lentement au parlement.

Les ministres ont depuis réduit leurs objectifs de logement pour les autorités locales et abandonné les propositions de réforme de la planification visant à faire construire davantage de logements. Ils ont également exclu l’introduction de tout contrôle sur la vitesse à laquelle les loyers peuvent augmenter, comme cela est courant dans d’autres pays européens.

Une locataire de 50 ans, nommée Priscilla, qui a reçu un avis d’expulsion sans faute en mai, a déclaré : « Je cherche de nouvelles propriétés tous les jours. Avant de m’endormir, je vais chercher des propriétés au cas où il y aurait quelque chose, et je me réveille tôt à 4 ou 5 heures du matin, je regarde à nouveau et j’envoie des demandes de renseignements. J’ai postulé pour plus de 20 propriétés jusqu’à présent.

« Je suis stressé, anxieux et déprimé. Je ne peux pas dormir et je ne peux pas me concentrer au travail. Je fais déjà des sacrifices financiers ; Je ne sors plus et je n’aurai plus de vacances. J’ai été dans plusieurs situations où d’autres locataires ont offert plus que le loyer annoncé. Lors d’une récente visite, l’agent immobilier a déclaré que deux personnes avant moi avaient déjà proposé un an de loyer à l’avance. »

YouGov a mené l’enquête représentative auprès de 2 003 locataires privés en Angleterre entre le 8 juin et le 30 juin 2023, avec des résultats pondérés pour être représentatifs.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons une solide expérience en matière de livraison de logements abordables à louer et à acheter dans tout le pays. Depuis 2010, nous avons livré plus de 659 500 nouveaux logements abordables grâce à notre programme de logements abordables de 11,5 milliards de livres sterling, dont 166 300 logements à loyer social.

«Notre projet de loi historique sur les locataires (réforme) offrira également une meilleure offre aux locataires, offrant aux locataires une plus grande sécurité dans leurs maisons et empêchant les augmentations de loyer importantes d’être utilisées comme méthode d’expulsion par la porte dérobée.