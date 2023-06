Un locataire handicapé dépose une plainte en matière de droits de la personne contre un projet de logements sociaux à Winnipeg

Un complexe d’appartements de Logement Manitoba conçu pour accueillir des personnes handicapées fait l’objet d’une plainte en matière de droits de la personne déposée par une locataire qui affirme être victime de discrimination en raison de son handicap.

Lors de son ouverture en 2012, l’immeuble locatif de 37 logements a été annoncé comme un lieu conçu pour être sans obstacle avec une accessibilité améliorée qui améliorerait les conditions de logement des personnes handicapées.

Mais il a été construit avec seulement huit places de parking souterraines intérieures, tandis que les autres – environ 40 places – sont à l’extérieur.

La locataire Sandi Reimer a déménagé à Place La Charrette sur l’autoroute Pembina à Saint-Norbert, juste après l’autoroute périphérique sud de Winnipeg, en décembre 2020.

Depuis lors, elle a déclaré avoir documenté de nombreuses chutes sur la neige et la glace en hiver alors qu’elle utilisait un espace de stationnement extérieur pour son véhicule.

La locataire Sandi Reimer a pris une photo en novembre 2021 de la glace qu’elle a rencontrée dans le stationnement à l’extérieur de son immeuble d’habitation à Place La Charrette. (Soumis par Sandi Reimer)

Reimer a une jambe amputée au-dessus du genou à cause d’une gangrène après des complications à la naissance, elle utilise donc des béquilles pour se déplacer la plupart du temps.

Elle a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba en janvier 2022, affirmant qu’elle avait été victime de discrimination parce qu’elle n’avait pas obtenu l’une des huit places de stationnement intérieur.

L’utilisation d’une place de stationnement extérieure en hiver a causé des problèmes.

« J’ai fait plus de 100 chutes. J’ai eu plus de 50 blessures. J’ai eu plus de 50 rendez-vous médicaux et de traitement. J’ai dû manquer plus de trois semaines de travail à cause de toutes les blessures et des traitements. des rendez-vous et des congés pour cela », a déclaré Reimer dans une interview.

« L’impact des blessures a signifié beaucoup de temps d’arrêt de travail perdu, ce qui me dérange vraiment parce qu’en tant qu’employé handicapé, je veux être fiable. Je veux me présenter. Je veux aller bien. Je veux être là quand les réunions importantes ont lieu. »

« Plus de besoins que de taches »

Bien que la propriété de 31 suites et de six bungalows appartienne à Logement Manitoba, elle est gérée par l’organisme à but non lucratif Ten Ten Sinclair Housing Inc., qui est l’intimé nommé dans la plainte relative aux droits de la personne.

Ten Ten Sinclair a déclaré que Reimer était le prochain sur la liste pour obtenir une place de stationnement intérieur.

« Je pense que ce n’est pas suffisant », a déclaré Reimer, ajoutant qu’elle voulait juste être en sécurité. « Ce n’est pas accommodant. Personne d’autre ne tombe et ne se blesse. »

Place La Charrette sur South Pembina Highway appartient à Logement Manitoba et est gérée par l’organisme à but non lucratif Ten Ten Sinclair Housing Inc. (Jaison Empson/CBC)

La Place La Charrette a été financée par les trois paliers de gouvernement et a ouvert ses portes en tant que logement pour locataires à revenu faible à moyen accessible aux personnes handicapées.

L’une des huit places de parc intérieures est attribuée au gardien résidant dans le cadre de son contrat de travail.

Ten Ten Sinclair a déclaré que les sept autres places intérieures sont attribuées à des locataires handicapés ou à un membre de la famille handicapé, et qui ont fourni des documents médicaux à l’appui de leur demande.

Dans sa réponse écrite à la plainte relative aux droits de la personne, Ten Ten Sinclair a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de fournir à Reimer une place de stationnement intérieure jusqu’à présent « parce que cela déplacerait les besoins d’hébergement d’autres locataires handicapés ».

La directrice exécutive de Ten Ten Sinclair, Debbie Van Ettinger, a déclaré que les places en salle sont déterminées par des notes médicales.

« Et c’est donc premier arrivé, premier servi [system]. Les places sont actuellement toutes occupées, puis les autres sont sur liste d’attente », a déclaré Van Ettinger dans une interview.

La directrice exécutive de Ten Ten Sinclair Housing, Debbie Van Ettinger, dit qu’elle aimerait qu’il y ait une place de stationnement intérieure pour chaque locataire, mais l’immeuble de 31 appartements ne compte que huit places intérieures. (Travis Golby/CBC)

« Il y a plus de besoins que de places. Et donc d’une manière ou d’une autre, cela doit être fait équitablement. »

Van Ettinger a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi le complexe avait été construit avec seulement huit places de stationnement intérieures pour 31 appartements, mais elle a dit qu’elle supposait que cela serait lié aux coûts de construction.

Elle a dit que bien que Reimer soit le prochain sur la liste pour une place de stationnement intérieure, il est difficile de dire quand cela se produira car cela dépend du moment où quelqu’un d’autre déménage.

« Insensibilité et mépris »: avocat

Entre-temps, Ten Ten Sinclair a déclaré avoir fait des efforts pour accueillir Reimer en hiver en lui permettant de choisir une place de stationnement extérieure plus appropriée plus près de l’entrée du bâtiment et en faisant des efforts supplémentaires pour déblayer la neige et la glace.

Van Ettinger a déclaré que le propriétaire avait également téléphoné à un certain nombre de locataires et leur avait demandé s’ils seraient prêts à abandonner leur place intérieure.

« Nous avons reconfirmé toutes les notes médicales et nous avons revu tous les spots pour nous assurer que les personnes qui s’y trouvaient étaient définitivement qualifiées et répondaient aux critères pour les spots », a déclaré Van Ettinger.

Sandi Reimer dit avoir subi de nombreuses chutes à cause de la neige et de la glace sur le stationnement extérieur de la Place La Charrette. (Soumis par Sandi Reimer)

Elle a noté que Reimer savait qu’une place de stationnement intérieur n’était pas disponible lorsqu’elle a signé son bail en 2020.

Van Ettinger a déclaré que n’importe qui a le droit de déposer une plainte en matière de droits de l’homme, mais elle n’est pas d’accord qu’il y ait eu discrimination contre Reimer.

Annelise Petlock, une avocate des Amputés de guerre – une organisation qui travaille avec des amputés canadiens et défend les intérêts de Reimer – a déclaré que les droits de la personne n’avaient pas été respectés dans cette affaire.

« Nous aidons les amputés à travers le pays avec des situations de droits de l’homme comme celle-ci. Et je n’ai jamais vu le niveau d’insensibilité et de mépris pour la sécurité de quelqu’un, comme je l’ai fait avec Ten Ten Sinclair et … malheureusement, avec Manitoba Housing », a déclaré Petlock dans une entrevue. d’Ottawa.

L’avocate des Amputés de guerre, Annelise Petlock, affirme que les droits de la personne n’ont pas été respectés dans le cas de Reimer. (Stu Mills/CBC)

Van Ettinger a déclaré que la remarque de Petlock était décevante.

« Je ne suis pas d’accord avec cette perception et je ne travaillerais pas pour une organisation comme celle-là », a déclaré Van Ettinger.

« Ten Ten est une agence qui existe depuis 48 ans et qui accompagne les personnes handicapées, tant dans les services d’hébergement que de soins auxiliaires. [sectors]. Et notre conseil d’administration et notre personnel se sont toujours engagés envers les droits et l’élimination des barrières sociétales pour toutes les personnes handicapées. Et donc c’est un commentaire décevant. »

Le président du conseil d’administration de Ten Ten Sinclair, Chris Wullum, a écrit une lettre à l’organisation le 13 juin disant que les « commentaires désobligeants » à propos de Ten Ten et de ses dirigeants n’aideront pas à résoudre la situation de Reimer.

Wullum a écrit, « nous ne sommes pas d’accord sur l’efficacité de cette approche à la fois à court et à long terme ».

Tentative de médiation infructueuse

Van Ettinger, qui utilise un fauteuil roulant, a déclaré qu’elle pouvait personnellement comprendre la situation de Reimer.

« C’est une situation très difficile pour toutes les personnes impliquées, et je comprends certainement moi-même que la neige peut être une immense barrière. J’avais moi-même l’habitude de marcher avec des béquilles coudées, donc je comprends un peu ce qu’il faut pour traverser la neige », Van Ettinger a dit.

« Et il y a des chutes – je suis tombée plusieurs fois moi-même, et je peux donc comprendre d’où elle vient. Mais il y a beaucoup de facteurs et de variables en jeu ici, et j’aimerais avoir suffisamment de places pour tout le monde. »

L’hiver dernier, on a tenté de résoudre la plainte de Reimer en matière de droits de la personne par la médiation, mais cela n’a pas réussi.

Il y a actuellement un délai d’attente de 24 mois pour qu’une plainte soit confiée à un enquêteur de la Commission des droits de la personne du Manitoba, a déclaré Delaney Coelho, directeur de l’accueil et de la médiation.

« Quelque chose ne va pas – quelque chose ne va pas là », a déclaré Reimer. « Je ne sais pas si je peux traverser deux ans de plus de chutes et de blessures. »

Petlock, avocat des Amputés de guerre, convient que le retard est un problème.

« Je pense que c’est extrêmement problématique parce que les gens n’ont, en substance, aucun droit », a-t-elle déclaré.

Petlock a déclaré que le propriétaire devrait profiter des programmes de subventions fédéraux et provinciaux qui pourraient être utilisés pour construire plus de places de stationnement intérieures à la Place La Charrette.

Dans un courriel, un porte-parole provincial a déclaré à CBC que « Manitoba Housing est au courant de la plainte, mais il y a un nombre limité d’espaces souterrains et une liste d’attente ».

Le porte-parole a déclaré que Logement Manitoba travaille avec le locataire et Ten Ten Sinclair « pour parvenir à une résolution satisfaisante pour toutes les parties ». La province a refusé de commenter davantage pendant que l’affaire est devant la commission des droits de la personne.

Le porte-parole a déclaré que Place La Charrette est l’un des trois seuls immeubles sur 3 000 appartenant à Logement Manitoba qui ont un type de stationnement couvert.