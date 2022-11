Un locataire est parti en raison d’une suspicion de moisissure. Mais qu’en est-il de la famille qui y vit maintenant ?

Une mère de London, en Ontario, qui a déménagé sa famille d’un appartement en location après seulement cinq mois et a appris plus tard qu’une autre famille avait emménagé le lendemain de l’expiration de son bail, parle de ce qu’elle croit être de la moisissure dans la propriété.

Amanda Wilcox, 31 ans, a déclaré qu’au début de l’année, elle s’inquiétait pour sa fille de deux ans, qui avait développé une mauvaise toux et s’était vu prescrire une pompe à stéroïdes après avoir emménagé dans une location de trois chambres au 182 Clarence St.

Ça me harcelait. J’ai vu ses enfants assis sur le porche et j’ai dit: “Je dois dire quelque chose au cas où ils ne le sauraient pas.” – Amanda Wilcox à propos du nouveau locataire

“Elle toussait, toussait et toussait jusqu’à ce qu’elle vomisse”, a déclaré Wilcox, dont le partenaire vivait également avec eux dans l’unité. “J’avais mentionné à [the landlord], ‘L’odeur dans cette maison est affreuse. On ne peut pas respirer, on saigne du nez. Nous nous sentons comme de la merde », a déclaré Wilcox.

“Il ne dit rien.”

Bottineau paie 2 700 $ par mois pour son logement de trois chambres, plus le sous-sol, qu’elle dit ne pas pouvoir utiliser à cause de ce qu’elle croit être de la moisissure. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Après que Wilcox ait eu la chance de voir le sous-sol de la maison – qui avait été loué comme un appartement séparé à une personne décédée par la suite – elle a découvert ce qu’elle croyait être de la moisissure noire, alors elle l’a avertie. Elle a déménagé le 30 août, mais après être passée devant la maison quelques jours plus tard et avoir vu trois enfants devant, Wilcox a décidé qu’elle devait s’exprimer.

“Cela me harcelait”, a déclaré Wilcox. “Chaque fois que je rendais visite à mes parents, je voyais ses enfants assis sur le porche et je leur disais : “Je dois dire quelque chose au cas où ils ne le sauraient pas.””

“Nous avons été malades de temps en temps”, a déclaré la locataire, Jessica Bottineau, 37 ans, qui avait déjà ses soupçons sur l’endroit.

La ville de Londres a un dossier sur les normes de propriété

Bottineau, membre de la Première nation Wasauksing près de Parry Sound, a emménagé avec ses trois enfants le lendemain du départ de Wilcox. “On dirait que nous sommes malades. Ça ira pour un jour ou deux et puis bam, c’est de retour.”

Le jour où Wilcox s’est arrêté à la maison, la fille de Bottineau venait de rentrer de l’hôpital.

“Ma fille ne pouvait pas respirer, des maux de tête, des vomissements, des vertiges.”

Bottineau a reçu un diagnostic de leucémie le mois dernier (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Lorsque Bottineau a pris la place, elle se démenait pour trouver un logement. Elle a dit qu’elle avait quitté un partenaire violent et qu’elle et ses enfants séjournaient chez un ami. Le mois dernier, Bottineau a reçu un diagnostic de leucémie

Bottineau, qui bénéficie du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), paie 2 000 $ par mois pour le logement de trois chambres et 700 $ de plus pour le sous-sol, qu’elle dit que le propriétaire a promis de rénover. Bottineau avait espéré ouvrir un spa pour les cils au sous-sol, mais il n’est pas utilisé par elle.

Bottineau a déclaré qu’elle ne croyait pas que le sous-sol avait été correctement mis à niveau et que la moisissure était toujours un problème.

Un porte-parole de la ville de London a confirmé qu’il existe un dossier actif sur les normes de propriété au 182 Clarence St. et que “la ville assurera le suivi pour assurer le respect de la réglementation sur les normes de propriété”.

“Quand j’ai regardé à travers l’endroit… [the dark spots were] isolé sur deux murs extérieurs, de petites sections », a déclaré Alek Kontic, propriétaire de la propriété et de plusieurs autres, dont la maison voisine du 182 Clarence St.

Wilcox, son partenaire et sa fille de deux ans ont quitté la maison de la rue Clarence à la fin du mois d’août. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Il a dit avoir traité les taches avec de l’eau de Javel et un “produit anti-moisissure” qu’il avait acheté chez Home Depot.

“Son [mould] ne pousse pas et cela pourrait aussi être des minéraux qui traversent le mur », a-t-il déclaré. « Je testerais s’il y avait un problème sérieux à coup sûr.

Kontic croit également que si la qualité de l’air est mauvaise dans la maison, le locataire qui vit dans une unité à l’arrière de la maison peut en être responsable. Kontic a dit qu’il essayait d’expulser ce locataire par l’intermédiaire du Landlord Tenant Board,

Plainte d’un ancien locataire d’un autre logement

Un autre des anciens locataires de Kontic le traîne devant la cour des petites créances pour 1 000 $.

Pendant trois ans, David Gray a vécu dans l’unité supérieure de la maison voisine du 182 Clarence St.

“Le premier problème était une odeur de gaz”, a déclaré Gray.

Il a dit que lorsque son propriétaire n’a pas répondu à ses préoccupations, il a coupé le gaz lui-même et a appelé un expert. Un technicien a découvert que du monoxyde de carbone s’échappait du poêle, a déclaré Gray.

“À un moment donné, j’ai décidé que j’en avais assez et je l’ai emmené devant la Commission de la location immobilière”, a déclaré Gray, qui a accepté de régler avant que l’affaire n’arrive.

Mais Kontic ne l’a jamais payé, a déclaré Gray.

Gray a déclaré qu’il menait maintenant Kontic devant la cour des petites créances.

Kontic, cependant, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la poursuite judiciaire de Gray et n’a donc fourni aucun commentaire.

La maison située au 182, rue Clarence est utilisée comme immeuble locatif avec des unités distinctes. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

Bottineau a déclaré qu’elle faisait de son mieux pour atténuer l’odeur de moisissure dans son unité.

Elle a acheté des assainisseurs d’air, nettoyé le sous-sol avec de l’eau de Javel et acheté un déshumidificateur.

Le propriétaire a dit qu’il essayait de comprendre quelque chose, a déclaré Bottineau.

Mais, a-t-elle ajouté: “Cet endroit devrait être condamné. Cette maison a besoin d’une rénovation totale. Cette maison devrait être condamnée jusqu’à ce qu’elle soit correctement faite, et il ne devrait accueillir personne.”