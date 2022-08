Un locataire d’Halifax «se sentant effrayé pour ma sécurité et ma vie» au milieu d’une tentative de rénovation

L’une des dernières locataires restantes d’un immeuble d’appartements à Halifax en cours de rénovation dit qu’elle subit des pressions croissantes de la part de son propriétaire pour quitter la propriété, où les travailleurs ont récemment enlevé les marches avant, démoli son balcon et bloqué son entrée habituelle.

Stacey Gomez, qui se bat pour rester chez elle depuis huit mois, dit qu’elle sent que sa sécurité est en danger alors qu’elle attend mercredi une audience sur la location résidentielle qui déterminera si elle peut rester ou si elle doit commencer à chercher un nouvel endroit vivre.

À la mi-août, quelques semaines après la publication de son article par CBC News, Gomez a déclaré avoir trouvé une lettre sur sa porte indiquant que le propriétaire ne serait pas responsable si Gomez décède ou est blessé dans la propriété.

“Cela m’a fait peur pour ma sécurité et ma vie”, a déclaré Gomez.

“Et cela me semble également injuste parce que vraiment, je vis juste dans ma maison. J’ai le droit légal d’être ici et j’exerce vraiment mes droits en tant que locataire.”

Gomez a trouvé cette lettre collée à sa porte à la mi-août. Il dit qu’il enlève la responsabilité du propriétaire si elle est blessée ou décède. (Nicola Séguin/CBC)

Depuis 2017, Gomez vit dans l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble de sept logements sur Church Street. Lorsque le propriétaire, Marcus Ranjbar, a acheté l’immeuble en mars dernier, il a entamé le processus de “rénovation” des locataires. Une rénovation se produit lorsqu’un propriétaire oblige les résidents à quitter un immeuble afin qu’il puisse être rénové, puis loué à de nouveaux locataires à des prix nettement plus élevés.

Mais Gomez connaissait ses droits et est restée dans son unité tandis que d’autres ont déménagé ou ont conclu des accords pour le faire.

Depuis lors, Gomez vit au milieu d’un chantier de construction en attendant l’audience de location et une décision ultérieure. L’audience était initialement prévue pour le 12 août, mais elle a été reportée car le propriétaire n’a présenté aucune preuve.

“Il y a des processus en place et c’est au responsable des loyers résidentiels de décider ce qui va se passer dans l’affaire”, a déclaré Gomez. “Il y a des règles qui doivent être respectées.”

Dans une déclaration envoyée par e-mail à CBC News, Ranjbar a adressé la lettre faisant référence à la mort de Gomez et a déclaré qu’il s’agissait d’un “avertissement de construction standard pour protéger l’entreprise contre toute responsabilité potentielle”.

Il a déclaré que des rénovations sont nécessaires pour remédier à la moisissure noire dans l’unité de Gomez qui a été signalée dans un rapport environnemental tiers, entre autres “problèmes de sécurité”. La moisissure ne peut pas être réparée pendant que le bâtiment est occupé, a-t-il déclaré.

“GRH [Halifax Regional Municipality] La conformité nous a donné l’ordre de nous conformer pour réduire les risques environnementaux dans l’unité de sous-sol de Mme Gomez … La conformité de HRM imposera des sanctions financières quotidiennes si ce n’est pas fait », a déclaré Ranjbar.

Un ordre d’arrêt des travaux a été émis par la municipalité régionale d’Halifax le 29 août. Un porte-parole de la municipalité a déclaré que des travaux extérieurs étaient effectués sans le permis approprié. (David Laughlin/CBC)

Ryan Nearing, un porte-parole de la municipalité, a confirmé qu’un ordre de se conformer avait été émis pour la propriété le 29 août, mais pas pour une raison quelconque impliquant de la moisissure ou un risque environnemental.

Un ordre d’arrêt des travaux a été émis à ce moment-là, a-t-il dit, car les travaux extérieurs en cours sur le site n’ont pas été approuvés.

“L’ordre d’arrêt des travaux reste en place jusqu’à ce qu’un permis approuvé pour les travaux non autorisés soit en place”, a déclaré Nearing à CBC.

Le permis de construire délivré en janvier énumère les réparations comme “revêtement de sol, moulures, plinthes, peinture, luminaires, revêtement”. Il note qu’il n’y aura pas de modifications structurelles ni de démolition, et que le nouveau revêtement sera installé par-dessus l’ancien.

Gomez a déclaré que Ranjbar et son gestionnaire immobilier avaient initialement tenté de faire sortir les locataires en les pressant de signer des baux à durée déterminée plus courts ou de signer un formulaire DR5, indiquant que des niveaux élevés de radon avaient été détectés dans le bâtiment et que des réparations étaient nécessaires.

“Quand j’ai demandé à voir le [radon] rapport, il ne me l’a pas envoyé”, a déclaré Gomez. “Et puis il a dit:” Nous devons faire des rénovations importantes “, bien que le permis ne concernait que des rénovations mineures. Maintenant, il dit qu’il y a des problèmes de moisissure.

“Donc, son raisonnement pour l’expulsion continue de changer.”

Gomez dit qu’elle a trouvé ce panneau indiquant “Stay The F-k Out” collé sur son entrée habituelle en août. On ne sait pas qui a affiché le signe. (Stacey Gomez)

Sarah Budgell et son partenaire font partie des locataires qui sont partis. Ils ont signé un formulaire DR5, soit une “convention de résiliation pour démolition, réparation ou rénovation”.

“Nous ne savions pas que nous avions la possibilité [not to sign]et j’ai l’impression que c’était notre seule erreur que nous ayons commise, et c’était une erreur cruciale”, a déclaré Budgell.

Au début, ils ont essayé de rester dans leur appartement, mais sont partis en raison du “harcèlement continu” des nouveaux propriétaires.

Selon modifications législatives à la Loi sur la location à usage d’habitation qui est entré en vigueur en 2022, si les deux parties conviennent d’une rénovation, les propriétaires doivent verser aux locataires un à trois mois de loyer à titre de compensation. Le montant dépend de la taille du bâtiment.

Sarah Budgell et son partenaire ont signé un formulaire de renouvellement. Ils disent qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient le choix de ne pas signer. (Brian MacKay/CBC)

Budgell et son partenaire ont donc reçu deux mois de loyer et Ranjbar a couvert leurs frais de déménagement.

Elle a dit que l’expérience lui avait ouvert les yeux et l’avait amenée à faire des recherches sur ses droits en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation.

“Je ne pense même pas [Ranjbar has] lisez la loi sur la location », a déclaré Budgell.« Tout au long de notre expérience avec lui, c’était comme si, à maintes reprises, il utilisait son incompétence contre nous, son manque de connaissance de la loi sur la location pour faire ce qu’il voulait.

Ranjbar a déclaré dans sa déclaration que tous les locataires avaient au moins trois mois pour trouver un nouveau logement, jusqu’à six mois de loyer et 500 dollars pour les frais de déménagement, en plus du remboursement de leur caution.

“Même si nous sommes légalement tenus de ne fournir qu’un mois de loyer à titre de compensation, nous sommes allés au-delà pour nos locataires. Malheureusement, Mme Gomez n’a pas répondu à notre offre.”

Gomez vit sur un chantier de construction depuis le début des travaux le 31 mai. (David Laughlin/CBC)

Gomez a déclaré qu’elle espérait que la décision rendue après son audience confirmerait ses droits en tant que locataire.

“Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je pense que [Ranjbar] n’a pas assez pour gagner à l’audience, mais nous verrons. Et je pense que de toute façon, je pense que la ville au moins regarde ce qui se passe.”

Mais elle souhaite également que des changements soient apportés au programme de location résidentielle de la Nouvelle-Écosse dans son ensemble, afin que des situations similaires n’arrivent pas à d’autres.

“J’ai l’impression que les règles sont enfreintes”, a déclaré Gomez. “En même temps, je pense qu’il n’y a pas assez de protections contre les abus des propriétaires dans cette province, et je pense que les règles doivent être renforcées.”