Un locataire dénonce la réponse de Tarek El Moussa au projet d’appartement de luxe : Il nous a « traités de menteurs »

Un locataire n’est pas satisfait de l’affirmation de la star de HGTV, Tarek El Moussa, selon laquelle il n’expulse pas les résidents de leurs maisons de North Hollywood, en Californie, pour développer un projet d’appartements de luxe.

El Moussa a publié vendredi une déclaration sur les réseaux sociaux, qu’un locataire a qualifiée de « trompeuse ».

Clare Letmon, organisatrice et locataire des bungalows de la rue Hartsook, a parlé au magazine People de l’impact que le projet NoHo 138 d’El Moussa a sur elle et sa famille.

« Il nous a essentiellement traités de menteurs », a déclaré Letmon au point de vente. Suite aux plaintes initiales des locataires, Tarek a affirmé qu’il était « traîné pour de fausses accusations et des idées fausses ».

Le projet, NoHo 138, reprend des bungalows sur Hartsook Street à Los Angeles, où les résidents vivent depuis des décennies, selon FOX 11. Pour construire le complexe de luxe de 138 unités, le projet nécessite de démolir plusieurs de ces bungalows, par People revue.

Letmon a déclaré au point de vente qu’elle et les autres résidents de Hartsook n’avaient pas eu de contact direct avec El Moussa depuis le 14 juillet malgré l’envoi de plusieurs demandes pour le rencontrer en personne. L’un des locataires est la voisine âgée de Letmon, Cathy, qui aurait vécu sur la propriété pendant plus de 40 ans.

Cependant, le représentant d’El Moussa a déclaré au magazine People que l’avocat des résidents avait répondu aux partenaires du projet et qu’une réunion était en cours. Letmon a déclaré au point de vente qu’ils avaient reçu l’e-mail vendredi, le jour même où la déclaration de Tarek sur les réseaux sociaux a été publiée.

Letmon a déclaré que c’était « un super déclencheur pour les locataires » lorsqu’on leur a dit qu’ils devraient déménager avant le début du projet en 2024. Elle a reconnu qu’El Moussa n’expulsait pas personnellement les locataires de Hartsook, mais a souligné que le propriétaire actuel ne le faisait que pour nettoyer le chemin pour le projet de la star de HGTV.

Selon Letmon, son bungalow de North Hollywood est une « maison miracle » avec de la verdure et « de grands vieux arbres qui sont ici depuis plus longtemps que n’importe qui dans le quartier ».

« Ce serait incroyablement déchirant de voir cet endroit se faire raser au bulldozer – et les arbres et le jardin et juste l’histoire qui est ici », a-t-elle déclaré.

« Le Flipping El Moussas » La star s’est rendue sur Instagram la semaine dernière pour expliquer le projet dans lequel il est impliqué, contestant les récentes accusations selon lesquelles il expulsait des résidents. Un locataire anonyme a précédemment déclaré à FOX 11 « qu’il le fait légalement », mais « ce n’est tout simplement pas juste, et cela détruit la vie des gens pour qu’il puisse gagner son argent ».

« S’il vous plaît, laissez-moi clarifier quelque chose concernant un nouveau projet. Je suis l’un des partenaires de NoHo 138 travaillant sur l’achat de la propriété Hartsook à North Hollywood pour le réaménagement », a commencé la déclaration de Tarek.

« Même si je suis traîné pour de fausses accusations et des idées fausses, mes intentions sont de faire le bien, et j’espère que nous pourrons nous concentrer sur le positif et les faits.

« Les avis aux locataires ont été signifiés par le propriétaire actuel, pas par moi ou les partenaires de NoHo 138. Je n’expulse personne. Nous n’avons pas délivré les documents de réinstallation de la loi Ellis », a déclaré El Moussa. déclaration sur les réseaux sociaux ajoutée.

Dans sa déclaration, El Moussa a déclaré la ville de Los Angeles « a déterminé qu’une nouvelle structure devait être construite sur les lieux et a demandé que les structures soient supprimées conformément à la section 1946 du Code civil de Californie. »

