Un locataire découvre qu’une réservation U-Haul “garantie” n’est pas garantie

Sam Everitt était bien préparé pour son déménagement de Montréal à Toronto. L’étudiant à la maîtrise de Concordia savait que le 1er juillet était le fameux «jour du déménagement» au Québec, lorsque des dizaines de milliers de baux de location expirent dans toute la province.

Il a donc réservé son camion près de quatre mois à l’avance. Il a reçu des courriels rassurants de U-Haul au sujet de sa réservation “garantie”.

Mais quand Everitt s’est présenté à l’emplacement de Montréal pour récupérer son camion dans l’après-midi du 30 juin, le personnel lui a dit qu’il n’y avait pas de camion pour lui – et leur explication, dit-il, était déroutante.

“J’étais sous le choc. Je me souviens avoir demandé quel était le but de la réservation ? Ils m’ont dit que mon camion était réservé pour cet endroit, mais qu’il ne m’avait pas été assigné, quoi que cela veuille dire.

“J’ai supposé que l’attribution du camion était leur responsabilité, pas la mienne.”

Le problème existe depuis toujours et a même été présenté dans un épisode emblématique de la série NBC Seinfeld qui a demandé quand une réservation est une réservation.

REGARDER | “Nous avons manqué de voitures”: Épisode emblématique de Seinfeld dans lequel Jerry réserve une voiture mais ne peut pas en obtenir.

Mais ce qui suivit n’était pas du tout drôle pour Everitt. Il a été laissé pour faire les appels téléphoniques pour obtenir un autre camion U-Haul disponible.

Le personnel “s’est en quelque sorte absous de toute responsabilité de sa part”, a-t-il déclaré.

Le site Web de U-Haul promet que si l’entreprise est “incapable de répondre [a customer’s] l’heure, le lieu ou la taille de votre choix », il paiera 50 $ et « tentera toujours de remplir la réservation ».

Mais ce n’était pas l’expérience d’Everitt. Au lieu de cela, il dit que le personnel l’a laissé se démener pour un plan B.

“J’avais peu ou pas de choix, puisque je devais être légalement hors de mon appartement de Montréal, en fait, avant minuit ce soir-là.”

Vous avez une histoire que vous voulez enquêter? Contactez Carolyn et l’équipe de Go Public

En fin de compte, le seul camion disponible se trouvait à quelque 292 kilomètres au nord-est de Montréal, à La Tuque. Le trajet prendrait environ trois heures et demie dans chaque sens.

L’horloge tournait avant qu’il ne doive sortir de son appartement pour l’arrivée des nouveaux locataires.

“Je me démenais vraiment à ce moment-là. J’ai posté un message urgent sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram, pour voir si quelqu’un que je connaissais à Montréal serait prêt à conduire”, a-t-il déclaré.

Everitt était tellement désespéré qu’il a offert 250 $ à quiconque le conduirait pour récupérer le camion. Une amie de l’école s’est portée volontaire, offrant son temps.

Le couple a loué une voiture et est finalement arrivé à La Tuque à 20h30.

Parce qu’ils sont arrivés après les heures d’ouverture, Everitt s’est vu facturer 54 $ de plus pour utiliser le service de récupération de clé en ligne de U-Haul, qui a mis une heure de plus à fonctionner.

Au moment où ils ont mangé un morceau, sont retournés à Montréal et qu’Everitt a déposé son ami et la voiture de location, il était 3 heures du matin – 14 heures de l’heure de prise en charge initialement réservée.

Sam Everitt de Toronto a découvert que réserver un camion de déménagement auprès de U-Haul ne garantit pas que le camion sera disponible. (Susan Goodspeed/CBC)

Il devait quitter son appartement dans les six heures suivantes, alors il a travaillé toute la nuit pour emballer le camion à la hâte.

Son épreuve de déménagement lui a laissé plus de 400 $ de sa poche – pour la voiture de location, l’essence et la nourriture – et sans sommeil pour son trajet jusqu’à Toronto.

Avec le recul, Everitt dit que cela aurait pu être pire; il avait de la chance de ne pas avoir de famille à ses côtés.

“Et si vous étiez un parent seul avec des enfants et que vous étiez mis dans ce genre de situation ? Comment vous débrouilleriez-vous ?” Il a demandé.

Dans une déclaration à Go Public, U-Haul a déclaré qu’il était parfois nécessaire d’envoyer un client au “prochain emplacement le plus proche” pour obtenir un véhicule.

Il a reconnu que la distance qu’Everitt devait parcourir était “malheureuse et extrême” et note qu’il lui a offert un certificat de 250 $.

L’avocate québécoise Molly Krishtalka affirme que U-Haul enfreint les lois de protection des consommateurs de cette province. (Florence Pluhar/Radio-Canada)

U-Haul a également noté qu’il n’avait pas facturé Everitt pour la distance supplémentaire qu’il avait parcourue pour amener le camion à Montréal.

L’entreprise a refusé de rembourser Everitt pour ses frais supplémentaires, y compris les 54 $ pour la récupération des clés après les heures d’ouverture.

L’avocate montréalaise Molly Krishtalka affirme que U-Haul n’a pas respecté les lois québécoises sur la consommation qui interdisent toute publicité fausse ou trompeuse.

« Représenter que la réservation du camion est garantie, alors qu’en fait la réservation du camion [is] ramasser à un endroit donné, une heure donnée n’est pas garantie, à mon avis, c’est trompeur.”

Go Public a trouvé des dizaines de plaintes en ligne de partout au pays concernant des réservations non honorées par U-Haul.

Biens abandonnés

Nous avons vérifié les expériences de clients qui ont été obligés de prendre en charge à différents endroits, de prendre des véhicules différents de ceux qu’ils avaient réservés et de tracter une remorque pour compenser les véhicules plus petits que ceux qu’ils avaient réservés.

Dans un cas, les clients ont même dû abandonner certains de leurs effets personnels parce qu’ils ne pouvaient pas entrer dans un camion plus petit que celui qu’ils avaient réservé auprès de U-Haul.

Un autre client, paniqué après avoir appris que U-Haul n’avait aucun camion pour lui, a dû recruter des amis et de la famille avec des camionnettes pour le déplacer d’Ottawa à Cornwall.

U-Haul annonce : “Votre réservation est garantie ou nous vous donnerons 50 $.”

Mais, les clients disent qu’ils veulent le véhicule, pas une compensation de 50 $.

L’entreprise a admis qu’elle n’avait pas assez de véhicules pour répondre à la demande.

EJ Shoen, le président d’Amerco, la société mère de U-Haul, a déclaré dans son rapport annuel 2022 que “le programme de rotation de la flotte a été affecté par une pénurie de véhicules et le sera pour l’année à venir et dans un avenir prévisible”.

L’avocate de Toronto, Tanya Walker, a déclaré que U-Haul devrait rendre sa politique de «garantie» plus claire pour les clients. (Cyril Cromwell)

Go Public a demandé si U-Haul surréservait ses véhicules, mais l’entreprise n’a pas répondu à la question.

Tanya Walker, une avocate de Toronto spécialisée dans les litiges civils, affirme que U-Haul devrait faire plus pour s’assurer que les clients sont conscients qu’une réservation de camion ne signifie pas toujours obtenir un camion.

Une vidéo explicative d’une minute à regarder par les clients avant de cliquer sur le bouton de réservation, dit-elle, garantirait que le client prend la décision de réserver en toute connaissance du risque.

“Pour s’appuyer sur le fait que la garantie n’est pas vraiment une garantie de garantie, je pense que l’information doit être plus accessible au client.”

Everitt a dû s’arrêter et dormir à l’arrière de son camion de déménagement pendant quelques heures pour parcourir en toute sécurité les 542 kilomètres de route jusqu’à Toronto.

Il a récupéré, mais dit qu’il ne sera pas heureux s’il n’est pas remboursé de tous les frais supplémentaires qu’il a payés.

U-Haul lui a envoyé ce certificat de 250 $ le 6 octobre, plus de trois mois après son déménagement, mais Everitt dit qu’il n’utilisera plus jamais U-Haul.