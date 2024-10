Un locataire de l’Ontario finit par déménager, 11 mois après avoir cessé de payer son loyer

Un couple de Brampton, en Ontario, est soulagé d’avoir enfin accès à leur maison, 11 mois après qu’un locataire a cessé de payer son loyer et ses factures de services publics peu après qu’on lui ait demandé de déménager.

«C’est ce que j’attendais», a déclaré vendredi Yvonne Folkes dans sa maison récupérée de Brampton.

« Une table rase. »

Folkes et son mari ont informé le locataire par écrit qu’ils voulaient qu’il parte il y a près d’un an, invoquant leur intention de réintégrer la maison. Une fois cela fait, il a arrêté de payer le loyer et les services publics – mais a refusé de partir.

« Nous en étions au point où nous avons failli perdre la maison parce que nous devions payer l’hypothèque pendant qu’il était dans la maison, sans payer le loyer, ni les services publics », a-t-elle déclaré à Global News.

L’histoire continue sous la publicité

«C’était juste très dur. Financièrement stressant, mentalement, physiquement, émotionnellement – ​​tout », a déclaré Folkes, décrivant une épreuve impliquant la seule propriété locative de la famille, située à quelques pâtés de maisons de l’endroit où ils vivaient.

Le locataire, Hermann Founiapte Dakono, payait environ 3 200 dollars de loyer par mois. Folkes l’a décrit comme à l’origine un « bon locataire » jusqu’à ce qu’il reçoive un avis de déménagement.

Comme Global News l’a découvert en mai, Founiapte était catégorique sur le fait qu’il ne partirait pas tant qu’il n’y serait pas contraint.

En savoir plus sur le style de vie

Plus de vidéos

« Pourquoi (dois-je) partir ? Vous ne pouvez pas venir me le dire », a déclaré Founiapte à Global News lors d’une interview dans l’allée après avoir appelé la police au 911 pour se plaindre de la présence de l’équipe de télévision à l’extérieur.

Recevez les dernières nouvelles nationales Pour connaître les nouvelles ayant un impact sur le Canada et dans le monde entier, inscrivez-vous pour recevoir des alertes de dernière minute qui vous seront envoyées directement lorsqu’elles surviennent.

Founiapte a expliqué qu’il partirait éventuellement une fois que la nouvelle maison de sa famille à Hamilton serait prête à être occupée à l’automne.

Entre-temps, le locataire a eu recours à un certain nombre de tactiques dilatoires pour reporter l’ordonnance d’expulsion. Il s’agissait notamment de demander une audience du tribunal des propriétaires et des locataires en français, même s’il avait toujours communiqué avec Folkes et son conseiller juridique en anglais.

« Malheureusement, tout ce qu’il a utilisé lui a été donné par la Commission de la propriété et des locataires », a déclaré le parajuriste Joey Rizzuto, qui représente Folkes et son mari depuis huit mois.

L’histoire continue sous la publicité

« Si quelqu’un sait ce qu’il fait, il a la possibilité de retarder le processus », a déclaré Rizzuto, qui a déclaré que Founiapte aurait probablement pu vivre sans loyer pendant quelques mois encore, même s’il avait reçu un ordre d’expulsion qui est entré en vigueur. 20 septembre.

En Ontario, une expulsion légale ne peut être effectuée que par un shérif local autorisé à exécuter une ordonnance d’expulsion. Il existe un arriéré important de dossiers dans la région de Peel, où se trouve Brampton.

Founiapte a choisi de déménager volontairement au moment même où l’ordre d’expulsion prenait effet.

Global News a demandé un entretien à Founiape, le locataire, mais il a refusé.

« Non… parce que je ne vous fais pas confiance, voilà la raison », a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique, faisant référence au reportage original de Global News sur la question.

L’histoire continue sous la publicité

Le propriétaire de Hermann Trucking à Etobicoke a affirmé que Folkes « n’a pas fait ce qu’elle est censée faire en tant que propriétaire » et a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre deux réclamations auprès de la Commission de la propriété et des locataires.

Founiape a déclaré qu’il n’avait pas quitté la propriété de Folkes à cause de l’ordre d’expulsion, mais parce que « ma maison était prête, c’est pourquoi je suis parti ».

Founiape a déclaré en mai qu’il faisait construire une maison et qu’il déménagerait une fois la construction terminée.

Quant aux 32 000 $ de loyer et de services publics impayés, il a déclaré qu’il les paierait s’il lui était ordonné de le faire.

«Je dois de l’argent», a déclaré Founiape.

Après presque un an de travail avec le système qui régit les propriétaires et les locataires, Folkes affirme que le système doit être réformé.

« Cela doit beaucoup changer », a déclaré Folkes.