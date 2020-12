En Norvège, traverser le long et sombre hiver est un mode de vie. | Sarah Lawrence pour Vox

Hygge, une culture du confort qui a envahi l’espace des soins personnels, est la spécialité de la Scandinavie.

L’hiver sera nul. Nous avons rassemblé certains des esprits les plus confortables de Vox pour vous aider le faire sucer moins.

Ida Skibenes, 32 ans, née et élevée en Norvège, réside à Bergen, où en décembre, il y a en moyenne six heures de lumière par jour. Des journées plus courtes signifient plus de temps passé à l’intérieur, à l’abri du froid. Mais en conséquence, les Scandinaves sont familiers avec le métier de créer des hivers supportables pour eux-mêmes, apportant de petites joies là où le désespoir peut généralement se produire.

La dépression saisonnière touche environ 10 millions d’Américains, et l’hiver peut être encore plus difficile à gérer pour beaucoup alors que la pandémie se poursuit et nous oblige à passer plus de temps chez nous. Nous pourrions utiliser quelques conseils norvégiens – «hygge», une culture du confort qui a envahi l’espace des soins personnels, est la spécialité de la Scandinavie. Ils ont maîtrisé et perfectionné l’art de rendre l’hiver moins misérable. Skibenes a parlé à Vox de la façon dont elle survit à l’hiver et de ses méthodes pour lutter contre les sentiments d’isolement qui accompagnent les mois les plus froids de l’année.

Parlez-moi un peu de votre relation avec les hivers froids au cours de votre vie. Aimes-tu l’hiver? Tu n’aimes pas l’hiver?

Je pense qu’en grandissant ici, vous vous y habituez. Vous n’avez pas le choix. Bien sûr, certaines personnes voyageront vers le sud, en particulier la génération plus âgée qui partira pour l’Espagne ou l’Italie pendant un mois ou deux quand il fera vraiment froid et vraiment noir. Mais la plupart d’entre nous s’en occupent. Nous avons l’habitude d’avoir plusieurs mois d’affilée où nous ne voyons pas vraiment beaucoup de soleil ou de lumière du jour.

Quand il fait le plus sombre, je pense que la plupart des gens auront un peu de mal, peut-être se sentiront un peu plus fatigués. Surtout si vous travaillez dans un bureau et que vous n’avez pas la chance de sortir et d’avoir un peu de soleil sur votre visage. Cela peut être assez difficile car il fait sombre lorsque vous partez le matin, puis il fait sombre lorsque vous rentrez chez vous.

J’ai du mal à savoir à quelle heure il fait noir, même à New York. Avez-vous des conseils pour lutter contre cette difficulté?

À certains égards, [I’ve experienced it.] Surtout en se sentant plus fatigué que pendant les mois d’été. Cela pourrait être la partie la plus difficile. Mais je suis une fille d’hiver, donc j’apprécie un peu l’obscurité. Je pense qu’il est plus confortable de se lever le matin quand il fait noir dehors.

Je pense que la chose la plus importante que vous puissiez faire est de garder le même rythme de sommeil. Essayez, si vous en avez l’occasion pendant la journée, de sortir et de profiter du soleil. Si ce n’est que pendant environ dix minutes, je pense que cela peut faire une énorme différence. Nous avons également de très mauvaises conditions météorologiques, surtout en novembre et décembre. Il peut être très tentant de rester à l’intérieur et de se pencher et d’attendre que cela passe, mais je pense qu’il est vraiment important de prendre l’air frais et de bouger un peu.

En Norvège, nous sommes très professionnels lorsqu’il s’agit de rendre les choses confortables. Allumer des bougies et être sous une couverture sur un canapé et jouer à des jeux, donc c’est dans notre sang je pense.



Corbis via Getty Images Une scène d’hiver à Bergen, en Norvège, où habite Skibenes.

Je voulais en fait vous poser des questions à ce sujet. J’ai lu que la culture scandinave du confort s’appelle hygge. Pouvez-vous m’en dire plus?

Je pense que la Norvège est peut-être la plus explicite à ce sujet. Nous allons tous dedans. Je pense que c’est peut-être ainsi que nous avons appris à survivre pendant des hivers rigoureux pendant longtemps. Nous trouvons beaucoup de confort à faire les petites choses pour rendre votre maison un peu plus confortable et simplement alléger l’ambiance. Et beaucoup d’entre nous ont grandi dans des cabanes familiales – c’est une chose, où nous allions dans une cabane dans les montagnes ou au bord de la mer ou ailleurs.

C’est un niveau de confort maximal lorsque vous arrivez dans la cabine, allumez les bougies, jouez à des jeux et mangez beaucoup de nourriture. Comment ça s’est passé, je ne suis pas sûr, mais c’est simplement devenu ce que la plupart d’entre nous font, juste une façon de survivre à ces longs mois.

C’est donc un peu comme cette culture de convivialité et de chaleur; c’est un peu comme une évasion résolue de la morosité de l’hiver.

Je pense que c’est intéressant parce qu’en tant que peuple ici en Norvège, nous sommes généralement assez froids. Nous aimons garder nos distances avec les gens. Aux nouvelles maintenant avec Covid-19, ils [say] «Qu’a bien fait la Norvège? Qu’ont-ils fait que nous n’avons pas fait? Et je pense que souvent ils manquent le fait que nous soyons des gens qui n’aiment pas vraiment, généralement, être avec les gens.

Nous restons en quelque sorte avec les gens que nous connaissons et les gens que nous aimons, et nous ne socialisons pas beaucoup avec des gens que nous ne connaissons pas. Surtout maintenant pendant les mois d’hiver, nous ne sortons pas vraiment beaucoup de toute façon, donc je pense qu’il est plus facile pour nous de nous éloigner socialement que les autres. Je pense que cela fait également partie de la culture du confort, que nous ayons ce genre de petit groupe. Peut-être que c’est juste un partenaire ou peut-être que c’est un couple d’amis ou peut-être que c’est juste un couple de membres de la famille avec lesquels vous êtes vraiment proche, et c’est votre troupeau.

Qu’en est-il de la façon dont les Norvégiens se préparent au froid dans la façon dont ils s’habillent? Y a-t-il quelque chose que vous recommanderiez aux Américains qui veulent rendre leur hiver moins misérable ou plus confortable?

Nous utilisons beaucoup de laine. Du haut jusqu’en bas. Immédiatement, dès que nous sommes arrivés fin septembre, début octobre, c’est là que nous commençons notre jeu de laine. Si vous voulez survivre à l’hiver en Norvège ou ailleurs où il fait froid, c’est la chose à faire.

Il est important pour nous de rester au chaud toute la journée, car si vous avez froid, vous aurez froid pour le reste de la journée et vous serez malheureux. Surtout des chaussettes et des chapeaux. Si vous avez chaud sur vos pieds et chaud sur votre tête, alors vous êtes essentiellement couvert. Superposition et toujours de la laine. La première couche est toujours en laine.

Quand il fait vraiment froid comme décembre et janvier, j’ai toujours un million de couches. Mais j’ai toujours l’impression d’avoir l’air si volumineux. J’imagine qu’en Norvège, les gens trouvent un moyen de paraître plus chic à ce sujet.

Certains d’entre nous essaient – en particulier la jeune génération. Je ne sais pas comment ils le font, mais ils ont l’air impeccables. Mais pour la plupart d’entre nous, surtout à partir de 30 ans, nous n’aimons que le confort, et la chaleur est plus importante que la belle apparence.

Et les Norvégiens peuvent-ils aborder les soins de la peau en hiver ou les habitudes de beauté ou de soins personnels que vous recommanderiez aux Américains?

Hydratez. Je suis terrible pour les soins de la peau en général, mais l’hydratation est le numéro un. L’Occitane a cette crème pour le visage vraiment géniale que je recommanderais à tous ceux qui doivent vivre les mois froids, car elle aide vraiment à garder votre visage hydraté tout au long de la journée.

Y a-t-il autre chose, du point de vue de l’hiver, que vous voulez ajouter que nos lecteurs devraient savoir sur la façon dont vous traversez l’hiver, que ce soit physiquement ou émotionnellement, et comment une vision scandinave l’informe?

Les gens réagiront aux mois sombres et froids de différentes manières, et je pense simplement embrasser ce que vous ressentez [is important.] Se dire que ce n’est pas grave si vous êtes plus fatigué, ce n’est pas grave si vous ne voulez pas sortir et ce n’est pas grave si vous vous sentez moins énergique et que vous ne voulez pas beaucoup socialiser, ou quoi que ce soit que vous ressentez. Acceptez simplement ce que vous vivez, car c’est difficile quand il fait si sombre tout le temps, et peut-être que votre rythme de sommeil est un peu décalé et que votre rythme alimentaire est un peu décalé. Soyez un peu plus conscient des soins personnels.

Bien sûr, il est actuellement difficile de ne pas s’isoler. Alors restez en contact avec vos amis, et si vous avez un partenaire, parlez à votre partenaire de ce que vous faites. Embrassez simplement le temps dans lequel vous êtes.