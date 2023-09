Un local d’Okanagan mène l’Allemagne à la gloire internationale du basket-ball

Le Canada a eu toute une journée à la Coupe du Monde de Basketball FIBA.

Non seulement l’équipe nationale a battu les États-Unis pour le bronze, mais un habitant de Penticton a aidé l’équipe allemande à remporter l’or.

Gordon Herbert, qui a grandi à Penticton et a joué pour les Lakers de l’école secondaire de Penticton, a mené l’Allemagne à une victoire nerveuse de 83-77 contre la Serbie lors du match pour la médaille d’or.

L’entraîneur Gordon Herbert ressentait les émotions après la Coupe du Monde FIBA ​​de l’équipe allemande🥇🙌pic.twitter.com/BlsWoUCkoy – Points d’embrayage (@ClutchPoints) 10 septembre 2023

L’Allemagne, qui a battu les tant vantés États-Unis en demi-finale, a été rythmée par les 28 points du gardien des Raptors de Toronto, Dennis Schroder.

Herbert est à la tête du programme allemand depuis 2021. Auparavant, il a été entraîneur avec les Raptors de Toronto en tant qu’assistant en 2008-09 et a été champion de la Coupe de Finlande (2009), d’Allemagne (2004) et de France. (2007) ligues.

La victoire de l’Allemagne était la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde FIBA. L’événement de cette année a eu lieu à Manille, aux Philippines, ainsi qu’à Jakarta, en Indonésie.

Le Canada a battu les États-Unis 127-118 dans le match pour la médaille de bronze en prolongation, donnant aux Canucks leur toute première médaille à cet événement.

Histoire faite. 🥉 Bravo à Équipe Canada pour avoir remporté la toute première médaille de bronze aux #FIBAWC https://t.co/HyEqEIK3VH – Raptors de Toronto (@Raptors) 10 septembre 2023

Les statistiques et informations complètes sont disponibles sur fiba.basketball/basketballworldcup.

