Un lobbyiste de longue date pour la protection de l’enfance prend sa retraite

7 septembre — Pour beaucoup, « lobbyiste » est un gros mot, reconnaît Bill Jordan, lobbyiste de longue date chez Roundhouse.

Mais il ne s’excuse pas pour ses 26 années passées au sein de l’association New Mexico Voices for Children, où il défend les problèmes rencontrés par les jeunes. Jordan a déclaré que sa mission était de défendre ceux qui ont été laissés pour compte.

« Il y a des lobbyistes dont on se demande comment ils dorment la nuit », a déclaré Jordan au New Mexican. « Je suis donc très, très heureux et satisfait d’avoir pu travailler pour une organisation où je n’ai jamais eu à compromettre mes valeurs.

« Cela m’a donné l’opportunité de donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

Après plus d’un quart de siècle de défense des droits des jeunes, Jordan raccroche son chapeau. Voices for Children a annoncé sa retraite le 30 août, qui était également son dernier jour.

La mission de Jordan, dit-il, a été façonnée par ses expériences passées face à la discrimination et à la cupidité des entreprises.

Des années avant de rejoindre Voices for Children, il gérait plusieurs laboratoires médicaux satellites à Cincinnati lorsque ses laboratoires ont été rachetés par une société. Pour augmenter ses profits, Jordan a déclaré qu’on lui avait dit qu’il devrait réduire d’un tiers ses effectifs.

Jordan leur a expliqué que cela aurait des répercussions sur les services fournis par les laboratoires et a refusé. Quelques jours plus tard, il a été licencié.

Quelques années plus tard, Jordan a rejoint New Mexico Voices for Children. Il y a occupé plusieurs postes, notamment celui de directeur principal des politiques et de codirecteur exécutif par intérim.

Selon des personnes qui ont travaillé avec lui, il était souvent l’une des personnes les mieux informées sur les problèmes rencontrés par les jeunes. La représentante démocrate d’Albuquerque, Liz Thomson, a déclaré que Jordan était sa « personne de référence pour beaucoup de choses ».

« Si j’avais des questions sur les données de KIDS COUNT, ou sur d’autres sujets, je m’adressais à lui », a-t-elle déclaré, faisant référence à un rapport publié chaque année sur le bien-être des enfants et d’autres questions au Nouveau-Mexique. « Il était une force au sein de la législature. »

Jordan a déclaré que ses principales réalisations comprennent la lutte de plusieurs années pour obtenir plus de dollars du fonds permanent de subvention foncière de l’État pour les programmes de la petite enfance et la réforme du code des impôts du Nouveau-Mexique pour mieux servir les enfants et les familles.

Par exemple, Jordan a contribué à obtenir un nouveau crédit d’impôt sur le revenu des enfants au Nouveau-Mexique en 2022, et une augmentation du crédit l’année suivante, restituant jusqu’à 600 $ aux familles par enfant admissible, selon un communiqué de presse publié en janvier par le département des impôts et des recettes de l’État. Le département n’a pas pu fournir de données sur le nombre d’enfants et de familles qui ont bénéficié du crédit d’impôt cette année.

Ruth Hoffman, qui a travaillé avec le Lutheran Advocacy Ministry du Nouveau-Mexique, a déclaré qu’elle avait travaillé aux côtés de Jordan pendant des années – la plupart du temps, ils défendaient la même cause. Lorsqu’il parlait, a-t-elle dit, il était clair qu’il savait de quoi il parlait et qu’il parlait avec son cœur.

« Les gens écoutaient », dit-elle. « Il était [an] « Un porte-parole éloquent et un défenseur passionné. »

Non seulement il était parmi les plus informés du Roundhouse, mais Jordan était le lobbyiste le mieux habillé de Santa Fe, a déclaré le président de la Chambre des représentants, Javier Martínez, démocrate d’Albuquerque.

« Là où le reste d’entre nous jetons nos chemises dans la douche et les vaporisons pendant que nous prenons notre douche… Bill Jordan était à son meilleur, que ce soit tôt le matin ou lors du dernier comité du soir », a-t-il déclaré.

Jordan a déclaré qu’il ne savait pas encore comment il allait passer sa retraite. À certains moments de sa carrière, il s’identifiait trop à son travail, et il souhaite désormais se réapproprier sa personnalité en dehors du travail.

« Je veux prendre le temps de réfléchir à la suite des événements et ne pas me lancer dans quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « J’aimerais beaucoup voyager un peu, mais je n’ai pas encore de projets. »

Esteban Candelaria est membre du corps de Report for America, un programme de service national qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Il couvre la protection de l’enfance et le département de l’enfance, de la jeunesse et des familles de l’État. Pour en savoir plus sur Report for America, rendez-vous sur reportforamerica.org.