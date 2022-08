Un lobbying féroce limite la lutte pour l’avenir de la centrale nucléaire de Californie

LOS ANGELES (AP) – La Californie est sur le point d’envoyer à la nation un message puissant sur l’avenir de l’énergie nucléaire – on ne sait tout simplement pas encore de quoi il s’agit.

Les législateurs de Sacramento devraient voter cette semaine sur la proposition du gouverneur démocrate Gavin Newsom de prolonger la durée de vie de la centrale électrique de Diablo Canyon jusqu’à cinq ans, ce qui, selon lui, est nécessaire pour éviter les pannes d’électricité et faire progresser les objectifs d’énergie propre dans un contexte de réchauffement. climat.

Le plan complexe a déclenché une furieuse guerre de lobbying entre les écologistes et les groupes liés à l’industrie à un moment où le secteur de l’énergie nucléaire, qui lutte depuis longtemps, prévoit un rebond de son énergie sans carbone à l’ère du changement climatique. Cela effacerait un accord antérieur visant à fermer la dernière centrale nucléaire en activité de l’État d’ici 2025.

Si elle est approuvée, la durée de vie prolongée de Diablo Canyon aurait un poids symbolique dans le berceau du mouvement écologiste moderne et signalerait que l’énergie nucléaire est adoptée dans le cadre d’une stratégie visant à maintenir les lumières allumées et à contrôler la hausse des températures, malgré la haute radioactivité. déchets qu’il laisse derrière lui.

“La Californie aura besoin de Diablo Canyon et de toutes les autres ressources d’énergie propre dont elle dispose pour atteindre ses objectifs de fiabilité électrique, environnementaux et climatiques”, a déclaré l’American Nuclear Society dans une lettre aux législateurs cette semaine, appelant à une plus longue durée de vie des réacteurs.

Friends of the Earth, un groupe environnemental qui faisait partie de l’accord de 2016 pour fermer l’usine, a lancé mardi une campagne de publicité numérique dans le but d’influencer les législateurs indécis et de gagner le soutien du public pour bloquer une extension.

La “décision de Newsom d’essayer de prolonger la durée de vie de Diablo Canyon est imprudente au-delà de toute croyance”, a déclaré le président du groupe, Erich Pica, dans un communiqué.

Il y a eu des études concurrentes sur la question de savoir si l’extension de l’exploitation des réacteurs vieux de plusieurs décennies ferait exploser les contribuables ou serait une bonne affaire. La centrale est située dans un réseau de failles sismiques, et la perspective d’une durée de vie plus longue a ravivé des conflits de longue date sur la sécurité sismique qui ont assombri la centrale depuis le début de la construction dans les années 1960.

Une poussée de dernière minute des deux côtés comprenait une lettre aux législateurs de la sénatrice démocrate américaine Dianne Feinstein, réitérant son soutien à une course prolongée. L’Environmental Working Group, une organisation de défense des intérêts à but non lucratif qui s’oppose à l’extension, a averti mardi que le projet de loi frapperait les clients solaires résidentiels avec une taxe mensuelle sur l’électricité qu’ils produisent et utilisent pour alimenter leurs maisons.

On ne savait pas dans quel sens le vote se briserait. Newsom a exprimé sa confiance qu’il l’emporterait lors d’une récente visite à Los Angeles.

Il a dit qu’il considérait l’extension de Diablo Canyon comme faisant partie d’une transition beaucoup plus large loin des combustibles fossiles alors que l’État tient compte du changement climatique. L’usine “à court terme doit faire partie de cette transition”, a-t-il déclaré.

Pour passer, la proposition a besoin d’un vote des deux tiers à l’Assemblée et au Sénat de l’État, un seuil qui peut être difficile à atteindre. Pendant ce temps, un groupe de législateurs démocrates a dévoilé un plan rival qui accélérerait le développement de l’énergie renouvelable et des lignes de transmission, tout en laissant intacts les plans de fermeture de l’usine située à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco d’ici 2025.

Les législateurs se sont demandé pourquoi Newsom avait abandonné le texte de sa législation quelques jours seulement avant la fin de la session de deux ans de l’Assemblée législative mercredi, affirmant qu’il ne laissait pratiquement pas le temps de l’examiner attentivement.

Daniel Hirsch, directeur à la retraite du programme sur la politique environnementale et nucléaire de l’Université de Californie à Santa Cruz et critique de longue date de la sécurité des centrales nucléaires, a affirmé lors d’une conférence de presse en ligne que Newsom avait présenté la proposition à la fin de la session législative pour éviter examen minutieux.

Le projet de loi aux vastes conséquences est « bloqué », a-t-il déclaré.

Même si le plan du gouverneur avance, de nombreuses questions subsistent.

S’il est approuvé, l’exploitant de la centrale Pacific Gas & Electric prévoit de demander une part des 6 milliards de dollars que l’administration Biden a mis de côté pour sauver les centrales nucléaires risquant de fermer. Mais si l’argent n’arrive pas, l’État pourrait envisager de se retirer de l’accord.

L’usine a commencé à fonctionner au milieu des années 1980, et on ne sait pas quel sera le coût de l’entretien différé, étant donné que PG&E se préparait à fermer l’usine. PG&E aurait également besoin d’une approbation pour continuer à fonctionner à partir de la Commission de réglementation nucléaire, un processus qui n’a pas commencé et qui prend parfois des années à se terminer.

Les questions allant du stockage sûr du combustible nucléaire usé à la dotation en personnel adéquate de la centrale pour une durée de vie potentiellement plus longue font également partie du mélange.

Le président Joe Biden a adopté la production d’énergie nucléaire dans le cadre de sa stratégie visant à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005.

“Un réseau propre, abordable et fiable nécessite une colonne vertébrale solide … comme Diablo Canyon”, indique la lettre de la société nucléaire.

