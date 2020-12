Après une année éprouvante, la joie de Noël tant attendue est enfin là. La saison des fêtes rassemble non seulement les familles, elle annonce également la saison des fêtes pour répandre l’amour et l’affection envers les autres. Alors que beaucoup d’entre nous s’efforcent d’apporter le bonheur à nos familles, c’est sûrement une autre joie de faire de la journée de quelqu’un d’autre avec bonheur. De grands ou petits actes de générosité vont très loin et définissent vraiment l’esprit des Fêtes.

La réaction de l’un de ces livreurs UPS à l’acte de gentillesse d’un client est devenue virale après que son excitation ait été capturée par la caméra.

Cette année, Nashandra James, qui vit dans une petite ville appelée Madison dans le Mississippi, a décidé de placer un panier rempli de collations et de quelques rafraîchissements à l’extérieur de son domicile pendant la période des fêtes pour les travailleurs qui livrent des colis. C’était son idée de remercier le personnel de livraison qui lui a apporté les articles qu’elle avait commandés en ligne.

Mme James a placé un panier rempli de collations comprenant des chips, des biscuits et des bouteilles d’eau. Le panier de collations a été gardé à sa porte avec une note disant: «Merci d’avoir facilité nos achats des Fêtes! Veuillez prendre quelques rafraîchissements pour la route. Joyeuses fêtes! »

Cette fois, la caméra de la sonnette de James a capturé le moment où un employé d’UPS, identifié plus tard sous le nom de Mimi Chandler, est arrivé pour livrer un article. La vidéo a été partagée en ligne par Nashandra et son mari, Steven James, sur leurs pages Facebook.

Regardez-le ici:

Dans le court clip vidéo, Chandler est arrivé pour trouver les friandises et n’a pas pu contenir sa joie. Elle poussa un cri de joie et choisit une collation, puis elle regarde la caméra et dit «merci» aux résidents pour leur gentil geste. Elle sonne alors la cloche pour qu’ils sachent que leur achat en ligne a été livré. En sortant, on peut la voir faire une danse joyeuse, ce qui n’a pas de prix.

Plusieurs utilisateurs ont été ravis du geste aimable de James et de la douce réaction de Chandler en voyant le panier de collations. Beaucoup d’entre eux ont apprécié et ont pris la section des commentaires pour exprimer leur joie.

«C’est trop beau et incroyable !!!! Vous êtes tous des rock stars !!!! un utilisateur a commenté.

Appréciant leur geste aimable et le partageant en ligne, un autre utilisateur a écrit qu’elle adorait cette idée et qu’elle « commençait ». Beaucoup d’autres ont été trop impressionnés par la générosité de James et la danse joyeuse de Chandler. La vidéo pour des raisons aussi évidentes est devenue virale.