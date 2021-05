Un client d’une entreprise malaisienne de livraison de nourriture en ligne a partagé le geste réconfortant d’un livreur qui a parcouru une distance supplémentaire pour livrer sa nourriture commandée à la mauvaise adresse. Partageant l’incident dans une publication LinkedIn, Vijaya Kasinathan a déclaré qu’elle avait commandé un dîner à la société alimentaire en ligne Grab Company, mais qu’elle avait oublié de mettre à jour son adresse lors de la commande. Elle s’est vite rendu compte qu’elle avait commandé la nourriture sur son lieu de travail au lieu de l’adresse du domicile. Cependant, comme la commande était déjà traitée, elle ne pouvait pas la modifier.

Alors, Vijaya a appelé le livreur nommé Arzul et lui a demandé de garder la nourriture pour lui car elle n’est plus disponible à l’adresse du bureau. Cependant, Arzul lui a dit qu’il était prêt à livrer la nourriture à son domicile sans frais supplémentaires car il se sentait mal qu’elle n’aura rien à manger. Impressionnée par la courtoisie et le dévouement d’Arzul, elle lui a remis une enveloppe contenant 100 ringgits malais après la livraison de la nourriture.

Arzul n’a pas ouvert l’enveloppe avant de s’arrêter à une pompe à essence pour faire le plein de son véhicule. Surpris par le montant, il est revenu retourner l’enveloppe en disant que le montant était «trop». Cependant, Vijaya lui a dit que son geste aimable n’avait pas de prix. Elle a insisté pour qu’il garde l’argent et achète quelque chose de «gentil» pour lui-même avec.

Accablé par le geste, Arzul a demandé à Vijaya une photo mais elle lui a dit de cliquer sur une photo avec sa mère qui était très impressionnée par sa gentillesse. L’incident a été partagé par Vijaya dans un Message LinkedIn qui est maintenant devenu viral avec plus de 19 mille likes sur la plate-forme. La section des commentaires du message était inondée de beaux commentaires pour Arzul, le félicitant pour sa gentillesse et son humilité.

Le message a été transféré sur Facebook par un utilisateur nommé Pete Othman. Vérifiez-le:

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici