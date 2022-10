Un livreur de nourriture travaille pieds nus après avoir rencontré un accident, Internet loue son dévouement

Les plateformes sociales proposent un large éventail de contenus, dont certains peuvent vous laisser perplexes, et d’autres peuvent vous toucher le cœur. Récemment, une publication sur LinkedIn à propos d’un géant de la livraison de nourriture qui travaillait pieds nus après avoir eu un accident est devenue virale. L’utilisateur de LinkedIn Tariq Khan a partagé la conversation avec le livreur Swiggy qui travaillait pieds nus et voyageait avec lui dans l’ascenseur.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne portait pas de chaussures, le livreur a répondu qu’il avait eu un accident ce jour-là et qu’il avait un pied et une cheville enflés. L’utilisateur a alors répondu et a dit: “Alors vous devriez vous reposer et ne pas travailler.” Il a souri et a dit à l’utilisateur qu’il avait une famille à nourrir et est sorti de l’ascenseur et lui a souhaité : “Bonne soirée, Monsieur.”

L’extrait de la longue légende disait: «Ce sont des gens comme lui qui m’inspirent à travailler dur et à me pousser quand c’est nécessaire. Sur une note séparée, j’espère que Swiggy récompense et reconnaît le travail acharné de cet homme.

Les utilisateurs de LinkedIn ont des réactions mitigées dans la section des commentaires. Certains d’entre eux ont dit qu’il aurait dû l’aider au lieu de partager le poste et certains d’entre eux l’ont félicité de travailler même lorsqu’il souffrait. L’un des utilisateurs a déclaré: “Espérons qu’en plus d’être inspiré, vous l’avez aidé d’une manière ou d’une autre.” À quoi l’auteur du message a répondu que dans le message, il ne voulait pas écrire quelle aide il avait apportée à l’agent de livraison.

Une autre personne a écrit : « En effet une inspiration ! De même, chaque jour, je vois des gardes dans ma société et mon collège dans leurs heures de service trépidantes de jour comme de nuit, toujours souriants et inspirants.

Un utilisateur a également commenté, “Salut”.

Un autre utilisateur a appelé le livreur de nourriture, “Le vrai héros”.

L’utilisateur a également épinglé un long message à son sujet indiquant que l’agent de livraison avait besoin d’aide et a résolu toutes les préoccupations des autres utilisateurs.

Le message a recueilli près de 7 500 likes depuis sa mise en ligne.

