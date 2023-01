Un livreur de nourriture interrompt un match de basket pour remettre la commande en Pennsylvanie, la vidéo devient virale

Il y a eu plusieurs cas d’agents de livraison de nourriture allant au-delà de la livraison des commandes que les clients commandent en ligne. Mais un incident amusant d’un responsable de la livraison interrompant un match de basket aux États-Unis pour livrer une commande de nourriture est maintenant devenu viral sur Internet. Les utilisateurs des médias sociaux en ont bien ri après que plusieurs vidéos du jeu aient fait surface sur Twitter.

Dans une vidéo partagée par un utilisateur appelé Kevin Sweeney, un agent de livraison de nourriture pouvait être vu avec désinvolture au milieu du tribunal de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Alors que les deux équipes de Loyalo Chicago et Duquesne étaient en plein match de basket au Cooper Fieldhouse de l’UPMC, le livreur a interrompu leur partie après être entré sur le terrain avec une commande McDonald’s en main.

Au début, les commentateurs et même le public ne comprenaient pas pourquoi le match s’était arrêté pour se rendre compte plus tard que c’était la livraison «sur le terrain» qui avait arrêté le match entre les deux. On pouvait même entendre les intervenants l’appeler un livreur UberEats qui cherchait le client pour lui remettre la commande. Selon ESPN, la commande McD a été passée par l’arbitre lors du match contre l’Atlantique 10.

Ils l’ont juste laissé entrer ? Ou a-t-il dû acheter un billet ? —Mike Page (@CrookedPage25) 26 janvier 2023

Alors ils ont juste laissé le chauffeur entrer dans l’arène depuis l’extérieur pour une livraison ? – Matt (@Squizz612) 26 janvier 2023

Sans aucun doute, cela a rendu les téléspectateurs incrédules qui se sont demandé comment l’agent de livraison était entré dans le tribunal sans que personne ne s’en aperçoive. Pendant ce temps, après la mise en ligne du clip, les internautes ont rempli la section des commentaires de remarques humoristiques et d’emojis hilarants.

« Ils l’ont juste laissé entrer ? Ou a-t-il dû acheter un billet ? un utilisateur a comiquement souligné. L’autre a demandé: “Alors ils ont juste laissé le chauffeur entrer dans l’arène de l’extérieur pour une livraison?” Certains ont même souligné qu’il faisait juste son travail, l’un d’eux a déclaré: «Ce livreur avait un travail à faire. Il n’y a pas de match de basket qui gênera.”

