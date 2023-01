Un livreur de nourriture entre sur le terrain au milieu d’un match de basket universitaire

Basket-ball universitaire Il ya 1 heure

Mardi soir a apporté une liste pleine d’action de basket-ball universitaire à travers le pays, mais il n’y a pas eu de moment plus étrange que ce qui s’est passé sur le terrain lors du match Atlantic 10 entre Loyola Chicago et Duquesne.

Le jeu a été momentanément arrêté vers le début de la seconde mi-temps lorsqu’un livreur d’Uber Eats est entré sur le terrain pendant l’action, à la recherche de quelqu’un qui avait commandé McDonald’s dans l’arène. Oui vraiment.

Personne ne pouvait vraiment croire ce qui se déroulait. Selon un journaliste local couvrant le matchl’arbitre est même venu par la presse et a avoué que “c’était une première” pour lui.

Le chauffeur Uber Eats dédié apparemment puis fait le tour des gradins de l’arène pendant 10 minutes avant de retrouver son client, qui aurait été un étudiant assistant au match.

On ne sait pas encore comment le livreur a pu marcher sur le terrain, ou pourquoi il l’a fait alors qu’un match de basket universitaire en direct se déroulait clairement. Jusqu’à présent, FOX Sports n’a pas non plus été en mesure de confirmer ce que l’étudiant a commandé.

Mais le clip a rapidement pris feu sur les réseaux sociaux car beaucoup ont exprimé leur incrédulité.

Duquesne s’est éloigné de Loyola Chicago avec une deuxième mi-temps dominante pour gagner 72-58. Mais le vrai gagnant est la légende absolue qui, d’une manière ou d’une autre, s’est rendue sur le terrain lors d’un match de basket-ball universitaire de division I tout en essayant de livrer de la nourriture.

