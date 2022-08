Un livreur de nourriture emmène ses enfants au travail, Zomato intervient pour l’aider

Internet est un lieu rempli d’histoires sincères, et l’une de ces histoires a maintenant attiré tous les regards. Une vidéo d’un agent de livraison travaillant pour Zomato fait le tour d’Internet et nous sommes sûrs qu’elle vous fera fondre le cœur. Dans le clip, on peut voir le partenaire de livraison porter un tout-petit attaché à lui alors qu’il se dirige vers la livraison de nourriture à la résidence du client. La vidéo désormais virale a été capturée par le blogueur gastronomique Saurabh Panjwani, qui a interrogé le livreur sur son travail. L’homme a dit qu’il porte sa petite fille et amène également son fils pendant les heures de travail. Partageant la vidéo en ligne, le blogueur a écrit dans la légende : « Je me suis senti tellement inspiré de voir ça. Ce partenaire de livraison de Zomato passe toute la journée au soleil avec deux enfants. Nous devrions apprendre que si une personne veut, elle peut aussi faire n’importe quoi.

Dès que la vidéo est devenue virale, l’application de livraison de nourriture en ligne – Zomato a contacté le blogueur Panjwani et a demandé les coordonnées de l’agent afin de l’aider avec les allocations de garde d’enfants. “Veuillez partager les détails de la commande dans un message privé afin que nous puissions contacter et aider le partenaire de livraison”, a commenté Zomato sur le message.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont précipités vers la section des commentaires et ont félicité la femme. L’un des utilisateurs a écrit : « Une vie de travailleur si triste que je suis très émotif », un autre a écrit : « Qu’Allah vous bénisse avec l’abondance de rezki frère. Prenez soin de vous et restez en sécurité, en particulier vos enfants. Respecte ton frère pour avoir travaillé dur pour ta famille. Un troisième a commenté: “Chapeau à vous.” Un autre a ajouté: “Ne manquez jamais de respect à une personne qui livre de la nourriture à votre porte, demandez-lui toujours de l’eau et de la nourriture, elle est confrontée à de véritables difficultés.” Plus d’un million de personnes ont visionné la vidéo et ont réagi à la publication. De nombreux internautes ont également félicité Zomato pour avoir pris des mesures pour aider l’agent de livraison.

Que pensez-vous de la vidéo virale ?

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici