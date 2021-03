Un livreur au Vietnam surprend un enfant de 2 ans qui est tombé du balcon du 12ème étage, la vidéo devient virale

Le dicton « tous les héros ne portent pas de capes » s’est réalisé à Hanoï, au Vietnam, après qu’un livreur ait sauvé la vie d’une fillette de deux ans. L’homme, qui a été identifié comme étant Nguyen Ngoc Manhm, a littéralement surpris la fille en train de tomber d’un balcon du 12ème étage. La vidéo de son acte est devenue virale sur les réseaux sociaux, beaucoup l’appelant leur héros.

Selon un rapport publié dans le Courrier quotidien, l’homme de 31 ans travaillait comme d’habitude et s’était rendu dans la région pour livrer un colis. Pendant qu’il attendait dans son camion, il a vu la petite fille suspendue au balcon d’un immeuble de grande hauteur. Dans une vidéo consultée par un réseau de télévision numérique paraguayen, Unicanal, on peut la voir accrochée au bord du balcon d’une main. Par réaction instinctive, Nguyen est entré en action et a grimpé sur un toit de tuiles au rez-de-chaussée du bâtiment, afin de pouvoir l’attraper.

La partie la plus effrayante de la vidéo est lorsque la fille perd son emprise et est vue tomber d’une hauteur de 164 pieds du sol. Heureusement, lorsque cela s’est produit, Nguyen avait déjà atteint une position où il pouvait la rattraper et, miraculeusement, le petit s’est retrouvé sur ses genoux.

Décrivant l’incident, Nguyen a déclaré que, alors qu’il était assis dans son camion, il avait entendu l’enfant pleurer, mais à ce moment-là, cela ne lui a pas semblé que quelque chose d’aussi grave était en attente. Il a en outre mentionné que la situation n’a attiré son attention qu’après avoir entendu quelqu’un crier à l’aide.

«Lorsque l’incident s’est produit, je n’ai pas beaucoup réfléchi. En voyant le bébé, j’ai immédiatement pensé à ma fille à la maison et j’ai essayé à la hâte de la sauver. Je n’ai pas compris comment je pouvais escalader le toit aussi rapidement. Tout s’est passé en une minute », a-t-il ajouté.

Peu de temps après l’avoir attrapée, il serra la petite fille dans ses bras par joie. Ce faisant, il réalisa que du sang sortait de sa bouche. La jeune fille a ensuite été emmenée dans un hôpital voisin où elle est soignée pour une luxation de la hanche.

Parlant de la façon dont sa vie a changé depuis l’incident, Nguyen a mentionné qu’il recevait beaucoup d’amour en ligne. Il a ajouté que sa vie n’avait pas changé mais qu’elle avait basculé à cause de cela, car il n’avait jamais reçu un tel amour sur Internet auparavant.