Un livre professionnel et sérieux sur Matteo Salvini est, à première vue, une ode au chef d’extrême droite italien qui divise et controverse.

Écrit en grand dans une police blanche et rouge audacieuse, le titre du livre semble respectueux: Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration.

Mais la mascarade s’effondre à l’ouverture du livre. Ce qui suit sont 110 pages entièrement vierges.

« Malgré des années de recherche, nous n’avons rien trouvé à dire sur le sujet, alors n’hésitez pas à utiliser ce livre pour vos notes », lit-on dans la description sur Amazon.

Salvini est le chef du parti d’extrême droite de la Ligue. Il a été vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur du pays pendant un peu plus d’un an dans un gouvernement de coalition avec le mouvement populiste de gauche Five Star Movement (MS5).

Mais il a mis fin à la coalition en août 2019, porté par les sondages d’opinion qui le placent devant MS5, dans l’espoir de déclencher de nouvelles élections qui permettraient à son parti de gouverner seul. Le pari politique s’est retourné contre lui et la Ligue a été expulsée du gouvernement.

Le livre de poche à 6,99 € est sorti pour la première fois en février 2019, mais il est arrivé en tête de la liste des best-sellers d’Amazon en Italie le 4 décembre.

Il est signé par Alex Green, qualifié d ‘«analyste politique», mais une note sur le site précise que le nom «est le pseudonyme d’un auteur qui tente de donner vie à un peu d’humour, surtout en ces temps difficiles».